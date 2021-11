Life

Τζορτζ Κλούνεϊ: Μην δημοσιεύετε φωτογραφίες των παιδιών μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Δεν πουλήσαμε ποτέ ούτε μια φωτογραφία, δεν έχουμε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», τονίζει ο ηθοποιός.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απηύθυνε έκκληση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην δημοσιεύουν φωτογραφίες με τα πρόσωπα των παιδιών του, ηλικίας 4 ετών, υπογραμμίζοντας τους φόβους του ότι οι δημόσιες φωτογραφίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Ο Κλούνεϊ, ο οποίος έχει αποκτήσει δίδυμα με τη σύζυγό του, τη δικηγόρο προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, αναφέρει σε μια ανοικτή επιστολή προς τα ΜΜΕ πως έχει αποδεχθεί ότι «συχνά αδιάκριτες φωτογραφίες» αποτελούν μέρος του τιμήματος που θα έπρεπε να πληρώσει όντας διάσημος. «Τα παιδιά μας δεν προχώρησαν σε τέτοιου είδους δέσμευση», τονίζει ο τιμηθείς με βραβείο Όσκαρ ηθοποιός, στην επιστολή που δημοσιεύτηκε αργά χθες το βράδυ.

Ο 60χρονος Κλούνεϊ είπε πως η εργασία της συζύγου του, στο πλαίσιο της οποίας χρειάζεται, μεταξύ άλλων, να αντιταχθεί σε εξτρεμιστικές οργανώσεις, σημαίνει πως το ζευγάρι πρέπει να λαμβάνει προφυλάξεις για να κρατήσει ασφαλή την οικογένειά του. «Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, εάν κάποια έκδοση δημοσιεύει τα πρόσωπά τους στο εξώφυλλο. Δεν πουλήσαμε ποτέ ούτε μια φωτογραφία των παιδιών μας, δεν έχουμε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχουμε αναρτήσει ποτέ φωτογραφίες, διότι αν το κάναμε αυτό, θα έθετε τη ζωή τους σε κίνδυνο». «Δεν πρόκειται για έναν παρανοϊκό κίνδυνο, αλλά για θέματα του πραγματικού κόσμου, με συνέπειες πραγματικού κόσμου», τονίζει ο Αμερικανός πρωταγωνιστής.

Η Αμάλ Κλούνεϊ έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την υπεράσπιση θυμάτων θηριωδιών στο Ιράκ και έχει εργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη σε έρευνες για τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πολωνία: γάτος σώθηκε μετά από 10 ημέρες μαρτυρίου σε αγωγό

Αδήλωτα τετραγωνικά: ανοίγει ξανά η πλατφόρμα το Σάββατο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25αρας - Χρήστου: Ρεκόρ και χάλκινο μετάλλιο