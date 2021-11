Πολιτισμός

UB40: Πέθανε ο Astro

Έφυγε από τη ζωή ο Τέρενς Γουίλσον, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του βρετανικού συγκροτήματος ρέγκε UB40.

Πέθανε o Astro, εκ των ιδρυτικών μελών του συγκροτήματος UB40, έπειτα από σύντομη ασθένεια

Ένα από τα ιδρυτικά μέλη του βρετανικού συγκροτήματος ρέγκε UB40, ο Τέρενς Γουίλσον, πέθανε έπειτα από σύντομη ασθένεια, ανακοίνωσε το συγκρότημά του.

Ο Γουίλσον, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομά του Astro, έφυγε από τους UB40 το 2013 για να συμμετάσχει στην αποσχισθείσα μπάντα "UB40 featuring Ali Campbell and Astro".

«Είμαστε απόλυτα συντετριμμένοι και συγκλονισμένοι, καθώς πρέπει να σας ανακοινώσουμε ότι ο αγαπημένος μας Astro απεβίωσε σήμερα έπειτα από μια πολύ σύντομη ασθένεια. Ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος χωρίς εσένα», ανέφερε το συγκρότημα σε μια ανακοίνωση στο Twitter αργά χθες το βράδυ.We are absolutely devastated and completely heartbroken to have to tell you that our beloved Astro has today passed away after a very short illness. The world will never be the same without him.

RIP ASTRO



We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.

Our sincere condolences to his family



UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8k — UB40 (@UB40OFFICIAL) November 6, 2021

