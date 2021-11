Οικονομία

Αυτόνομη Οδήγηση: η τεχνολογική επανάσταση “έφθασε” στην Ελλάδα

Τα νέα δεδομένα από τις εξελίξεις, που δημιουργούνται και για τον χώρο της ασφάλισης των οχημάτων, επεξεργάζεται ήδη το Pricefox.gr

Στο εξωτερικό πολλά από τα σημερινά προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) βασίζονται σε λογισμικό, αισθητήρες και συστήματα αντίληψης για να βοηθήσουν ή να αναλάβουν την οδήγηση σε ορισμένες καταστάσεις. Ωστόσο, η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί από τις κακές καιρικές συνθήκες, όπως η δυνατή βροχή ή το χιόνι, καθώς και τα ξεθωριασμένα ή απόντα σημάδια λωρίδας. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο καθώς η βιομηχανία προετοιμάζεται για οχήματα χωρίς οδηγό, τα οποία θα βασίζονται εξ ολοκλήρου σε αυτά τα συστήματα.

Μια καινοτομική ανατρεπτική λύση φαίνεται να είναι, η προσθήκη ραντάρ διείσδυσης στο έδαφος. Η τεχνολογία περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση της δομής του δρόμου κάτω από ένα όχημα. Επειδή αυτή η υποδομή είναι μοναδική και σταθερή, τα οχήματα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να βρουν τη θέση τους ανεξάρτητα από τον δρόμο ή τις περιβαλλοντικές συνθήκες πάνω από το έδαφος.

Αποτελεσματικά το αυτοκίνητο θα επικοινωνεί μέσω μιας βάσης δεδομένων τόσο με το περιβάλλον γύρω του όσο και με άλλα οχήματα που θα συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο δίκτυο.

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα έγινε η αρχή με το αυτόνομο κινούμενο λεωφορείο όπου ελεγχόταν από ένα κέντρο ελέγχου με ανθρώπινη παρουσία. Αντίστοιχα η Λαμία που καινοτομεί στην τηλεματική επικοινωνιών δημιούργησε ένα αντίστοιχο σύστημα συγκοινωνιών.

Συνεπώς η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί με δημόσιους οργανισμούς, στενά για μήνες και, ίσως, χρόνια ώστε να δημιουργηθεί ένας στόλος αυτόνομων οχημάτων.

Αυτό είναι ένα τεράστιο έργο, οπότε το πρώτο βήμα θα ήταν να ξεκινήσουν τα αυτόνομα οχήματα σε κάποιες περιοχές επιλεκτικά, μετατρέποντάς τις σε ζώνες αυτόνομων οχημάτων και σταδιακά να εξαπλωθούν στις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος.

Τα αυτόνομα αυτοκίνητα είναι η επόμενη σελίδα της σύγχρονης αυτοκίνησης και οι εταιρείες κινούνται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση με πολλά ερωτήματα να γεννιούνται όπως πως θα διαμορφωθεί η ασφάλεια αυτοκινήτου και το αν θα προκύψουν αλλαγές στα πακέτα και τις καλύψεις καθώς η απουσία ανθρώπινης παρουσίας πιθανόν να μεταβάλλει τα μέχρι τώρα κριτήρια.

Μια νέα ελληνική εταιρεία, το Pricefox, θα είναι σίγουρα από τις πρώτες που θα ψάξουν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα για μια ολοκληρωμένη και διαμορφωμένη εικόνα του πεδίου γύρω από την ασφάλεια αυτοκινήτου.

