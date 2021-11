Life

“The 2Night Show”: εκλεκτοί καλεσμένοι την Τρίτη (εικόνες)

Έναν αγαπημένο τραγουδιστή και μια δημοφιλή ηθοποιό φιλοξενούν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Σπύρος Ντούγιας, στον ΑΝΤ1.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Stan.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής συναντήθηκε με τον μικρό Σπύρο Ντούγια και εξηγεί για ποιο λόγο του θυμίζει τον εαυτό του σε μικρή ηλικία. Αποκαλύπτει το επάγγελμα που ήθελε να ακολουθήσει, αλλά και πώς βιώνει τελικά όσα κατάφερε να πετύχει. Κάνει τον απολογισμό του και θυμάται την περίοδο που είχε «ξεφύγει», αλλά και το μάθημα που πήρε μέσα από αυτή την κατάσταση.

Μιλάει τρυφερά για τη σύντροφό του, Βέρα, αλλά και τη γυναίκα που μπήκε στη ζωή του τον τελευταίο καιρό, τη Μάρα Μεϊμαρίδη. Πώς ένιωσε όταν του ανακοινώθηκε ότι θα τραγουδάνε μαζί, και για ποιο λόγο τη θαυμάζει; Τέλος, ο Stan ερμηνεύει με τους μουσικούς του αγαπημένες επιτυχίες του.

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Ευδοκία Ρουμελιώτη. Η αγαπημένη ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Μια ιστορία αγάπης», μοιράζεται τους ενδοιασμούς που είχε αρχικά για τον ρόλο της, ως gay. Ποιος την προέτρεψε να αποδεχθεί την πρόταση και πώς το κοινό αντιμετωπίζει τον ρόλο της;

Επίσης, θυμάται τις δύσκολες στιγμές που πέρασε με τον χαμό της μητέρας της, μιλάει για το παιδί που ήθελε να υιοθετήσει με τον σύζυγό της, και δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, αλλά και για τη μεγάλη της επιθυμία να αποκτήσει μία κόρη. Τέλος, εξηγεί ποια ιδιαίτερη θέση έχουν στη ζωή της οι φίλες της, Κατερίνα Χέλμη, Μαρία Καβογιάννη και Δανάη Μπάρκα, αλλά και γιατί επιθυμεί να αποκτήσει, διακαώς, πολλούς followers στο Instagram.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:30, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

#The2NightShow