Βαλυράκης: ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Ανατροπή και επισήμως στην πολύκροτη υπόθεση γύρω από τα αίτια θανάτου του πρώην Υπουργού. Σε ποιους ασκήθηκαν οι διώξεις. Τι αναφέρει η πλευρά της χήρας του Σήφη Βαλυράκη.

Επιβεβαιώθηκε και επισήμως η πληροφορία που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας, πως υπάρχει ανατροπή σε ό, τι αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Σήφης Βαλυράκης έχασε την ζωή του στις 24 Ιανουαρίου του 2021.

Οι συνήγοροι παράστασης υποστήριξης κατηγορίας της οικογένειας Βαλυράκη, σε ανακοίνωση τους ενημερώνουν πως η προσφυγή που είχαν ασκήσει στην απόφαση της Δικαιοσύνης να μπει η υπόθεση στο αρχείο ως ατύχημα έγινε δεκτή καθώς υπάρχει, όπως αναφέρουν, «σωρεία ευρημάτων και στοιχείων της δικογραφίας, τα οποία τεκμηριωμένα εκθέταμε και αξιολογούσαμε, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο θάνατος του δεν οφείλεται σε ατύχημα, αλλά σε ανθρωποκτονία από πρόθεση».

Επιπλέον αναφέρουν πως η Εισαγγελέας Εφετών Ευβοίας κ. Βασιλική Δεληστάθη «δέχθηκε τυπικά και ουσιαστικά την προσφυγή μας και παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος των προσώπων που βαρύνουν οι σχετικές ενδείξεις και ήδη η δικογραφία διαβιβάστηκε ξανά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, η οποία και την παρέπεμψε στον τακτικό Ανακριτή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας παραγγέλλοντας τη διενέργεια τακτικής ανάκρισης».

Η ανακοίνωση των συνηγόρων της οικογένειας Βαλυράκη

«Όπως είχαμε ενημερώσει με το από 6.10.2021 δελτίο τύπου μας, στις 30.09.2021 ασκήσαμε ενώπιον της Εισαγγελέως Εφετών Ευβοίας προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. 424/2021 απορριπτικής διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας κ. Δημήτριου Προκοπίου, που διέτασσε να τεθεί στο αρχείο ως «ατύχημα» η δικογραφία σχετικά με την διερεύνηση των αιτιών θανάτου του Σήφη Βαλυράκη στις 24.1.2021 στην Ερέτρια. Κύριος λόγος της προσφυγής μας ήταν το ότι από σωρεία ευρημάτων και στοιχείων της δικογραφίας, τα οποία τεκμηριωμένα εκθέταμε και αξιολογούσαμε, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο θάνατος του δεν οφείλεται σε ατύχημα, αλλά σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Εκδόθηκε χθες επί της προσφυγής μας η υπ. αριθμ.. 51/15.11.2021 διάταξη της Εισαγγελέως Εφετών Ευβοίας κ. Βασιλικής Δεληστάθη, η οποία δέχθηκε τυπικά και ουσιαστικά την προσφυγή μας και παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος των προσώπων που βαρύνουν οι σχετικές ενδείξεις και ήδη η δικογραφία διαβιβάστηκε ξανά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, η οποία και την παρέπεμψε στον τακτικό Ανακριτή του Πρωτοδικείου Χαλκίδας παραγγέλλοντας τη διενέργεια τακτικής ανάκρισης.

Πρόκειται για μία σπουδαία εξέλιξη, η οποία ανατρέπει κάθε προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων ότι επρόκειτο για ένα θαλάσσιο ατύχημα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δίκαιη τιμωρία των ενόχων και δικαιώνει την οικογένεια του θανόντος για την από μέρους της συστηματική επιδίωξη κάθε θεσμικής και δικονομικής δυνατότητας ώστε να μην κατισχύσουν οι εσφαλμένες επιλογές κάποιων φορέων της προδικασίας που έθεσαν σε κίνδυνο συγκάλυψης μία ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Είναι αυτονόητο ότι η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη ούτε κατασκευάζει ενόχους, ούτε έχει οποιοδήποτε συμφέρον από τον χαρακτηρισμό του θανάτου του ως ανθρωποκτονίας. Αδιαπραγμάτευτη θέση της αποτελεί η συνέχιση της δικαστικής - ανακριτικής έρευνας της υπόθεσης και ακαθησύχαστη είναι η αγωνία της για την αναζήτηση της αλήθειας, στην οποία με όλες της τις δυνάμεις προσπαθεί να συμβάλει, χωρίς να ενοχοποιεί οποιονδήποτε. Τιμά και σέβεται, όπως οφείλει και του αναλογεί, την ιστορία του Σήφη Βαλυράκη, μίας εμβληματικής φυσιογνωμίας της αντίστασης ενάντια στην δικτατορία, κατά της οποίας τις μέρες αυτές συμπληρώνονται 48 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, και υπηρετεί τους θεσμούς στην αποκατάσταση των οποίων ο θανών με τους αγώνες του συνέβαλε.

Αποτελεί επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη σήμερα να συνεχισθεί χωρίς καμμία καθυστέρηση το ανακριτικό έργο προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτροπή της απώλειας αποδεικτικών στοιχείων και να ολοκληρωθούν το ταχύτερο οι απαιτούμενες έρευνες.

Αθήνα, 16/11/2021

Οι συνήγοροι παράστασης υποστήριξης κατηγορίας της οικογένειας Βαλυράκη

Μανώλης Φωτάκης

Κώστας Παπαδάκης».

