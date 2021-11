Life

“Η Φάρμα”: Τα αγαπημένα αντικείμενα που πήραν μαζί τους οι παίκτες (βίντεο)

Αντίστροφη μέτρηση για την "Φάρμα" στον ΑΝΤ1. Τι επέλεξαν να πάρουν μαζί τους οι 18 "αγρότες".

«Η Φάρμα» με τον Σάκη Τανιμανίδη επιστρέφει τον Δεκέμβριο στον ΑΝΤ1 και θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, ακόμα πιο αληθινή, ακόμα πιο απολαυστική.

Οι παίκτες Αναστασία Γκεργκελεζίου, Αγγελική Ηλιάδη, Κρίστυ Λυκοπούλου, Μαίρη Μηλιαρέση, Σάσα Μπάστα, Μαρία Παπαγεωργίου, Χριστιάνα Σμαραγδή, Αθανασία Τσουμελέκα, Νίκη Χαντσαρίδου, Γρηγόρης Αναστασιάδης, Σταμάτης Γαρδέλης, Νεόφυτος Ηλία, Βασίλης Λέτζος, Μάνος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (Κουτσαβάκης), Δήμος Περπερίδης, Αστρινός Χαραλαμπάκης (Μπαλάσκας), Παναγιώτης Ψωμιάδης» έχουν μετακομίσει στην Φάρμα, όπου θα κληθούν να ανταπεξέλθουν σε μια σειρά από δοκιμασίες.

Τι επέλεξαν οι "αγρότες" να πάρουν μαζί τους. Η απάντηση στο βίντεο της εκπομπής "Το Πρωινό"...





