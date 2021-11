Κοινωνία

Βαρθολομαίος – Ιερώνυμος: Μήνυμα ενότητας στη συνάντησή τους

Στην Αρχιεπισκοπή έγινε δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

«Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα ενωμένοι. Βαδίζουμε ενωμένοι» ήταν η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η οποία αποκαλύπτει και τον χαρακτήρα που είχε η συνάντηση .

Ο Πατριάρχης πέρασε την πόρτα της Αρχιεπισκοπής με τη συνοδεία του στις 18.00, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αθήνα, ύστερα από επίσημη πρόσκληση της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου να τιμηθεί για την επέτειο 30 ετών από την ανάρρησή του στον Πατριαρχικό Θρόνο.

Η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Αρχιεπίσκοπο διήρκεσε εν τω συνόλω μία ώρα, ενώ συνομίλησαν κατ' ιδίαν περί τα 45' για την πανδημία, αλλά και για ζητήματα που σχετίζονται με την ενότητα του Ορθόδοξου κόσμου μπρος στις προκλήσεις της νέας εποχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αναγνώριση του Αυτοκεφάλου της Ουκρανίας από την Ελλαδική Εκκλησία, που συμπαρέσυρε το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και την Εκκλησία της Κύπρου.

«Εύχομαι και παρακαλώ τον Θεό να μας αξιώνει να πορευόμαστε πάντοτε εν ειρήνη, αμοιβαία αγάπη και αγαστή συνεργασία για το καλό των Εκκλησιών μας, το καλό της Ορθοδοξίας και το καλό του ελληνικού λαού», τόνισε ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας προς τον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας. «Γνωρίζω ότι έχω τις ευχές και την αδελφική αγάπη σας, η οποία εκδηλώνεται εμπράκτως και τώρα με την πρόσκλησή σας και με την αδελφική φιλοξενία σας. Σας ευγνωμονώ εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας», πρόσθεσε.

Εξάλλου, εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στην Αθήνα και την ευγνωμοσύνη του τόσο προς τον Αρχιεπίσκοπο όσο και προς την Ιερά Σύνοδο για την πρόσκληση.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετέφερε τις ευχές όλων των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και της Ιεραρχίας και δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για τη σημερινή επίσκεψη. «Σας υποδεχόμεθα με πολλή αγάπη και ευχόμαστε ο Θεός να σας ενισχύει, να σας δίνει δύναμη, μέσα στις πολλές δυσκολίες, να έχετε πάντοτε το θάρρος και τη δύναμη να αντεπεξέρχεστε, όπως το έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος και συμπλήρωσε πως «η σκέψη μου και οι προσευχές μου είναι κοντά σας».

Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος, ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, διευθυντές υπηρεσιών της Αρχιεπισκοπής και της Ιεράς Συνόδου και η συνοδεία του Πατριάρχη.

Αύριο το πρωί, Εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, θα τελεσθεί Πατριαρχική - Αρχιεπισκοπική - Συνοδική Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, με την τήρηση όλων των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.

Το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη τις επόμενες ημέρες

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/11

11.30 Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής

17.00 Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό

ΤΡΙΤΗ 23/11

12.00 Μουσείο Σύγχρονης τέχνης Γουλανδρή

13.00 Συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

19.00 Αίθουσα Τελετών ΕΚΠΑ -Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη και παρουσίαση του τόμου για τα 30 χρόνια του στο Θρόνο

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/11

10.45 Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Παίδων, στην πτέρυγα Ελπίδα

18.00 Παρουσίαση βιβλίου στο Μέγαρο Μουσικής

19.00 Τιμητική εκδήλωση για τα 30 χρόνια στον Οικουμενικό Πατριαρχικό Θρόνο Κωνσταντινουπόλεως παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού

ΠΕΜΠΤΗ 25/11 (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)

09.30 Συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα στο κατάλυμα του Πατριάρχη

11.00 σύλλογος Ιμβρίων Αθηνών - Ν. Σμύρνη

