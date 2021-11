Αθλητικά

Κόρεϊ Μάνιγκολτ: Αποσωληνώθηκε ο μπασκετμπολίστας της ΑΕΛ

Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής είχε τραυματιστεί σοβαρά σε άγρια συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο.

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που έρχονται από την Κύπρο σχετικά με την πορεία της υγείας του μπασκετμπολίστα Κόρεϊ Μάνιγκολτ, ο οποίος νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο της Λευκωσίας, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής της ΑΕΛ αποσωληνώθηκε, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος της Λεμεσού.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Τα πρώτα θετικά νέα έρχονται από την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, αφού σύμφωνα με νέα ενημέρωση των θεραπόντων ιατρών, ο καλαθοσφαιριστής μας έχει αποσωληνωθεί και ουσιαστικά μπορεί να υποστηρίξει μόνος του βασικές λειτουργίες.

Παρόλα αυτά ο καλαθοσφαιριστής μας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από τους θεράποντες γιατρούς στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας».

