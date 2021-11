Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη: δεν κάνουμε πίσω ούτε για ένα χειρουργείο

Τη θέση των γιατρών μπροστά στον «πόλεμο» που ζουν και πάλι στα νοσοκομεία περιέγραψε η πρόεδρος του ΕΙΝΑΠ.

«Είμαστε γιατροί για όλους, covid και non covid ασθενείς», ξεκαθάρισε η Ματίνα Παγώνη μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Η πρόεδρος του ΕΙΝΑΠ έκανε σαφή τη θέση των νοσοκομειακών γιατρών ότι «δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε για ένα χειρουργείο γι’αυτό αναλάβαμε την ευθύνη είπαμε να προχωρήσουν τα τακτικά χειρουργεία και να σταματήσουν οι αναμονές», συμπληρώνοντας πως «υπάρχουν και τα Σαββατοκύριακα.

Αυτήν τη στιγμή επιλέξαμε να τελειώνουμε και να προχωρήσουμε τα τακτικά χειρουργεία και να γίνεται διαχωρισμός covid -non covid».

«Αυτές είναι οι δικές μας προτάσεις και το υπουργείο τις δέχθηκε», είπε σχετικά.

Ερωτηθείσα για τη μετάλλαξη Όμικρον συνέστησε «ψυχραιμία» τονίζοντας πως «ασχολούμαστε με μία μετάλλαξη που έχουμε στα χέρια μας και λέγεται Δέλτα.

Όσο αφορά την Όμικρον, θέλουμε δύο απαντήσεις μέσα σε δύο εβδομάδες. Αν καλύπτεται από τα εμβόλια και αν είναι περισσότερο μεταδοτικό από τη Δέλτα» και επεσήμανε ότι, «αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε τη χώρα μας και να εφαρμόσουμε τα μέτρα».

Σχολιάζοντας την ανάρτηση της νοσοκόμας για τις συνθήκες στην κλινική covid, η οποία κάνει το γύρο του διαδικτύου, είπε πως «οι ασθενείς και το προσωπικό περνάνε δραματικές στιγμές και αυτό που έγραψε είναι το 1/15 αυτού που συμβαίνει. Μπορούν να γράψουν βιβλία για αυτά που συμβαίνουν».





