Πολιτική

Κορονοϊός - Μακρή: Τα σχολεία δεν θα κλείσουν νωρίτερα για τα Χριστούγεννα

Τι είπε για την τροπολογία με την οποία θεσπίζεται ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή, σε γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο.



Η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» απέκλεισε το ενδεχόμενο να κλείσουν τα σχολεία νωρίτερα για τα Χριστούγεννα λόγω κορονοϊού.

Χαρακτηριστικά είπε ότι δεν υπάρχει «καμία περίπτωση να κλείσουν νωρίτερα τα σχολεία» και πρόσθεσε ότι δεν έχει γίνει καμία συζήτηση ούτε στην επιτροπή των ειδικών, ούτε στην κυβέρνηση να κλείσουν νωρίτερα τα σχολεία για τις γιορτές.

Μάλιστα αναφέρθηκε και σε έρευνα του ΕΟΔΥ η οποία, όπως είπε η κ. Μακρή, δείχνει ότι μόνο το 30% των κρουσμάτων στα παιδιά οφείλεται στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και υπογράμμισε ότι γίνονται 2 εκατομμύρια τεστ την εβδομάδα, κάτι που έχει βοηθήσει ώστε να μειωθεί η διασπορά στα σχολεία.

Μιλώντας για την τροπολογία με την οποία θεσπίζεται ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή, σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων που δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο, είπε ότι κρίθηκε σκόπιμο να επανέλθει η διάταξη για ποινικές διώξεις σε γονείς.

Για τα παιδιά που χάνουν την χρονιά λόγω απουσιών η κ. Μακρή είπε ότι ο λόγος δεν είναι τιμωρητικός, αλλά οι εκπαιδευτικοί λένε ότι αν έχουν πολλές ώρες εκπαίδευσης τα παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα.

Τέλος, υπογράμμισε ότι τα πρωτόκολλα στα σχολεία είναι αυστηρά και κάλεσε τους γονείς να το ξανασκεφτούν και να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

