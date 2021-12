Πολιτισμός

Πέθανε ο Ρίτσαρντ Ρότζερς

Ορισμένα από τα πιο γνωστά κτήρια στην Ευρώπη φέρουν τη “σφραγίδα” του.

Ο Βρετανός αρχιτέκτονας, Ρίτσαρντ Ρότζερς, ο δημιουργός - μαζί με τον Ρέντσο Πιάνο - του περίφημου Κέντρου Ζορζ Πομπιντού στο Παρίσι, άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του Σαββάτου. Ο 88χρονος Ρότζερς, βραβευμένος με Pritzker το 2007, «έφυγε γαλήνια», ανέφερε ο Μάθιου Φρόιντ, ο πρόεδρος και ιδρυτής της υπηρεσίας Τύπου Freuds, στο βρετανικό πρακτορείο PA.

Ο Ρίτσαρντ Ρότζερς γεννήθηκε στη Φλωρεντία το 1933, αλλά η οικογένειά του έφυγε από την Ιταλία του Μουσολίνι για να εγκατασταθεί στο Λονδίνο όταν εκείνος ήταν ακόμη σε νηπιακή ηλικία. Υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους του κινήματος high-tech, που ξεχώρισε για τα οικοδομήματά του από ατσάλι και γυαλί και τις εμφανείς σωληνώσεις τους.

Εκτός από το “Μπομπούρ” που δημιούργησε το 1971 στην καρδιά του Παρισιού μαζί με τον φίλο του, τον Ρέντσο Πιάνο, σχεδίασε επίσης την έδρα της ασφαλιστικής εταιρείας Lloyd’s, ένα αρχιτεκτονικό παράδοξο που εγκαινιάστηκε το 1986 στο Σίτι του Λονδίνου.

Ήταν επίσης ο δημιουργός του κτηρίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, γραφείων στην Ποτσντάμερ Πλατς του Βερολίνου, ενός τερματικού σταθμού στο αεροδρόμιο Μπαράχας της Μαδρίτης, του “3oυ” Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, όπως και του “Millenium Dome”, στο Λονδίνο, που έγινε το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων για την αλλαγή της χιλιετίας, το 2000 αλλά του στοίχισε την οργή του πρίγκιπα Καρόλου.

Η βασίλισσα Ελισάβετ τον έχρισε Ιππότη και αργότερα του απονεμήθηκε ο τίτλος του βαρόνου του Ρίβερσαϊντ. Με αυτήν την ιδιότητά του έγινε από το 1996 μέλος της Βουλής των Λόρδων, με το κόμμα των Εργατικών.

