Έδεσσα - Ξυλοδαρμός 17χρονης: Ποινική δίωξη στον 33χρονο

Ο δικηγόρος του 33χρονου, δήλωσε ότι ο πελάτης του «αρνείται τις κατηγορίες».



Ποινική δίωξη για αρπαγή ανήλικης, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, άσκησε η εισαγγελέας Έδεσσας στον 33χρονο ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ, σε χωριό της Πέλλας, με την κατηγορία ότι επιτέθηκε και να ξυλοκόπησε 17χρονη κοπέλα, τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν.

Ο δικηγόρος του 33χρονου, δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ότι ο πελάτης του «αρνείται τις κατηγορίες» και ότι «είναι βαρύτατες αλλά έωλες». Η εισαγγελέας παρέπεμψε τον 33χρονο στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της ανήλικης, ο 33χρονος την περίμενε έξω από το σπίτι της τα ξημερώματα της Κυριακής. «Ήταν κρυμμένος και την περίμενε καθώς γυρνούσε από έξοδο, την αιφνιδίασε και άρχισε να την χτυπάει και την έσυρε από τα μαλλιά μέχρι το αυτοκίνητό του». Πρόσθεσε, επίσης, ότι ο δράστης όταν συνειδητοποίησε ότι από τα χτυπήματα η κοπέλα αιμορραγούσε την απείλησε να αναφέρει το περιστατικό στη μητέρα της. Ο κατηγορούμενος κρατείται.

