Life

“The 2Night Show” - Γιώργος Λιανός: Δεν έχω μπλέξει με εξαρτήσεις αν και υπήρχαν... (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιώργος Λιανός μιλά για την καριέρα του, το τραγούδι και την οικογένειά του.

O Γιώργος Λιανός θα είναι και φέτος ο παρουσιαστής του Survivor. Λίγο μετά το τέλος του Voice και πριν πάρει το αεροπλάνο για τον Άγιο Δομίνικο, παραχώρησε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το "The 2night Show" και μίλησε για την καριέρα του, το τραγούδι αλλά και την οικογένειά του.

«Περίμενα τη μεγάλη ευκαιρία τηλεοπτικά. Στο “Ελλάδα έχεις ταλέντο” άρχισα να ξεδιπλώνομαι γιατί με άφησαν ανεξέλεγκτο. Εσύ με βοήθησες» είπε αρχικά.

Γιατί δεν ακολούθησε τραγουδιστική καριέρα; «Τα δύο τρία χρόνια που τραγουδούσα επαγγελματικά ήμουν με το ένα πόδι την τηλεόραση. Θέλει να αφιερωθείς εκεί και πολύ γερό στομάχι. Ίσως να το έχω αδικήσει το τραγουδιστικό μου κομμάτι», απάντησε.

Ο παρουσιαστής μίλησε και για τα παιδιά του

«Τη μικρή μου τη λένε Βαλέρια-Ασημούλα, το όνομα της μαμάς μου. Είναι χαρά μου να έχω τα 4 παιδιά μου μαζεμένα στο στο σπίτι ακόμα κι αν κουράζομαι», ανέφερε ενώ αποκάλυψε ότι θα έχει κοντά του τη μικρή Βαλέρια και τη μαμά της στον Άγιο Δομίνικο αφού θα πάνε να τον επισκεφτούν.

«Δεν έχω μπλέξει με εξαρτήσεις αν και υπήρχαν στον χώρο. Έχω δει κάποια πράγματα με το ποτό. Όταν αρχίσεις να εξαρτάσαι από κάτι χάνεις την αυτοκυριαρχία σου. Έχω βάλει μαλλιά, δεν το θεωρώ ταμπού. Είμαι υπέρ των μικρών παρεμβάσεων ειδικά αν η δουλειά σου το απαιτεί», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Πού έδειξε ο υδράργυρος -12,8 βαθμούς Κελσίου

“Fake News”: Forum του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ με εκλεκτούς ομιλητές

Ρόδος - 8χρονη: δίωξη στον παππού για 4 κακουργήματα