“Το Πρωινό”: Ο Παναγιωτόπουλος, η μπλούζα με τον παιδεραστή και η έκρηξη της Σκορδά (βίντεο)

Τι λέει στο "Πρωινό" ο άνθρωπος που ζήτησε από τον Στάθη Παναγιωτόπουλο να βγάλει την αισχρή μπλούζα που απεικόνιζε έναν παιδαρεστή κανίβαλο.

Σάλος έχει προκληθεί με την αποκάλυψη της φωτογραφίας, στην οποία απεικονίζεται ο Στάθης Παναγιωτόπουλος να φορά μπλουζάκι με σοκαριστικό μήνυμα παιδεραστή-κανίβαλου.

Ο Βεροιώτης γιατρός που ζήτησε δημόσια από τον παρουσιαστή να βγάλει την αισχρή μπλούζα και να φορέσει κάτι άλλο μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Μάλιστα, η Φαίη Σκορδά ξέσπασε εναντίον του πρώην μέλους των "Ράδιο Αρβύλα".

«Είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτά τα μπλουζάκια στο διαδίκτυο; Δεν θέλω ούτε να το ακούω τώρα! Δεν θέλω! Μα φοράς αυτό το μπλουζάκι ενώ ξέρεις ποιος είναι αυτός που απεικονίζεται; Ένας άνθρωπος που πάει στη δουλειά του, βγαίνει έξω και χαμογελάει και λέει τι θα βάλω σήμερα; Θα βάλω ένα μπλουζάκι με τη φωτογραφία ενός τέρατος, δηλαδή ποιος άνθρωπος το φοράει; Ποιος άνθρωπος ξέρει αυτή την ιστορία και φορά αυτό το μπλουζάκι;» είπε έξω φρενών η παρουσιάστρια.

«Για μένα η μόνη ατάκα που πρέπει να παίζει σήμερα είναι ξεφτίλας!» σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

