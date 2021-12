Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση κόντρα στον Λεβαδειακό

Παρά τις πολλές αλλαγές στη σύνθεση τους, οι πρωταθλητές κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για τα προημιτελικά, παρά την ήττα στη Λειβαδιά.

Παρά το εκτεταμένο ροτέισον του Πέδρο Μαρτίνς ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, νίκησε 2-0 τους Βοιωτούς στη ρεβάνς της μεταξύ τους αναμέτρησης για τη φάση των «16» του Κυπέλλου, υπερκάλυψε την ήττα της πρώτης συνάντησης (2-3) και πήρε την πρόκριση για την προημιτελική φάση.

Πρόσωπο του αγώνα ήταν ο Τικίνιο Σοάρες, που παίζοντας βασικός σημείωσε και τα δύο τέρματα της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο, κάνοντας πιο εύκολη τη ζωή των «ερυθρόλευκων». Ο Ολυμπιακός πολιόρκησε την περιοχή του Στογιάνοβιτς από την αρχή, έχασε σημαντικές ευκαιρίες με Ονιεκούρου, Βαλμπουενά, Βρουσάι και τελικά άνοιξε το σκορ με τον Βραζιλιάνο φορ στο 25΄.

Στο χρονικό εκείνο σημείο ο Βαλμπουενά σέντραρε, ο Τικίνιο πάτησε δυνατά και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Λιάγκας έχασε την ευκαιρία να μειώσει στο 31΄ και η ομάδα του το πλήρωσε στο 43΄: ο Ρέαμπτσουκ γύρισε στον Ονιεκούρου, που έκανε κάκιστο πλασέ στην κίνηση, δεν έδιωξαν σωστά οι αμυντικοί και αφού ο Τικίνιο σταμάτησε την μπάλα με το στήθος, σκόραρε για το 2-0, που έμεινε ως το τέλος καθώς στην επανάληψη δεν άλλαξε κάτι.

Διαιτητής: Αριστομένης Κουτσιαύτης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Κρίστινσον, Ανδρούτσος, Μπα (83΄ Παπαδόπουλος), Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης (83΄ Μπουχαλάκης), Μ. Καμαρά (88΄ Σουρλής), Ονιεκούρου (62΄ Ροντρίγκες), Βρουσάι, Βαλμπουενά (62΄ Α. Καμαρά), Τικίνιο.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Ταουσιάνης): Στογιάνοβιτς, Βήχος, Νίκας (71΄ Μουτίνιο), Τσάπρας, Νίλι, Πολέτο (82΄ Αλμπάνης), Μεχία (82΄ Μυτίδης), Βρακάς, Λιάγκας, Δούμτσιος (63΄ Τζημόπουλος), Χάμοντ (63΄ Λινάρδος).

