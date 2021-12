Πολιτισμός

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ακύρωσε όλες τις εκδηλώσεις

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ακύρωσε όλες τις εκδηλώσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Πότε θα είναι ανοιχτό.

Σε συνέχεια των κυβερνητικών μέτρων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα για την Covid-19 και με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ακυρώσει όλες τις εκδηλώσεις παρουσία κοινού την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Στο πλαίσιο των νέων μέτρων, ακυρώνεται επίσης ο πρώτος αγώνας της χρονιάς, το SNF RUN: 2022 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος».

Η αλλαγή της χρονιάς θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 αλλά και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα, το Facebook και το YouTube κανάλι του ΚΠΙΣΝ, με ένα θεαματικό σόου πυροτεχνημάτων για τους τηλεθεατές του προγράμματος.

Οικοδέσποινα της ζωντανής αναμετάδοσης θα είναι η ηθοποιός Νάντια Κοντογεώργη, ενώ από το πρόγραμμα δε θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι εντυπωσιακές χορογραφίες των Σιντριβανιών στο Κανάλι αλλά και το φωτεινό Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.

Παράλληλα, η πρόσβαση στους υπόλοιπους εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένου του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος που φιλοξενεί τις εορταστικές φωτεινές εγκαταστάσεις, θα παραμείνει ελεύθερη, ωστόσο δεν θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του σόου πυροτεχνημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 2 το πρωί, ενώ το Παγοδρόμιο θα λειτουργήσει κανονικά με προκρατήσεις.

Επίσης, στο πρόγραμμα για τους τηλεθεατές της ΕΡΤ2 και της διαδικτυακής αναμετάδοσης, συμμετέχει και η Εθνική Λυρική Σκηνή με μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα από παραστάσεις όπερας και χορού. Η ΕΛΣ παρουσιάζει, από το πλούσιο αρχείο της GNO TV, άριες από τη Μαντάμα Μπαττερφλάι του Τζάκομο Πουτσίνι, τον Ντον Τζοβάννι και τους Γάμους του Φίγκαρο του Β. Α. Μότσαρτ, τον Αντρέα Σενιέ του Ουμπέρτο Τζορντάνο, την Κάρμεν του Ζωρζ Μπιζέ, μια χορογραφία από τους Ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκώτα, αλλά και μια ιδιαίτερη χορογραφία πάνω στον Γ. Σ. Μπαχ. Συμμετέχουν σπουδαίοι ερμηνευτές διεθνούς ακτινοβολίας, η Ορχήστρα, η Χορωδία, το Μπαλέτο και η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Μετά τη φαντασμαγορική αλλαγή του χρόνου, η μετάδοση θα συνεχιστεί με τη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, υπό τη διεύθυνση του πολυβραβευμένου μαέστρου Γιώργου Πέτρου, που θα παρουσιάσει υπέροχες μουσικές της αυτοκρατορικής Βιέννης.

Το εορταστικό πρόγραμμα που θα αναμεταδοθεί την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιείται χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα snfcc.org/Xmas και στις σελίδες στα social media @SNFCC.

