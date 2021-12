Οικονομία

Κορονοϊός - Νέα Μέτρα: Συλλήψεις, λουκέτα και τσουχτερά πρόστιμα τα Χριστούγεννα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Βροχή" τα πρόστιμα και τα "λουκέτα" ανήμερα Χριστουγέννων. Τι έδειξαν οι 55.005 έλεγχοι της ΕΛΑΣ.

Σε 55.005 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά, σε όλη την Ελλάδα από την ΕΛΑΣ, την δεύτερη ημέρα των νέων μέτρων κατά του κορονοϊού, ανήμερα των Χριστουγέννων, συνελήφθησαν 6 άτομα, ανεστάλη η λειτουργία 4 καταστημάτων και επιβλήθηκαν 369 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας.

Σημειώνεται, ότι από τους 55.005 ελέγχους, οι 18.118 πραγματοποιήθηκαν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», χθες, Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχηγείου της ΕΛΑΣ, βεβαιώθηκαν συνολικά 422 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις και επιβλήθηκαν 4 αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων. Διευκρινίζεται ότι σε δύο περιπτώσεις υποτροπής νυχτερινών καταστημάτων στη διοικητική ενότητα της Αττικής συντάχθηκε έγγραφο από την Ελληνική Αστυνομία προς τον Δήμο Αθηναίων για αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Παράλληλα, επιβλήθηκαν και πρόστιμα για παραβίαση του αντικαπνιστικού νόμου.

Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, τον οποίο ενημερώνει συνεχώς για την εξέλιξη των ελέγχων.

Αναλυτικά οι έλεγχοι και τα αποτελέσματα:

*369 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κλπ συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 365 πρόστιμα των 300 ευρώ και 4 των 150 ευρώ, ως εξής:

99 στην Αττική

86 στη Θεσσαλονίκη

39 στο Βόρειο Αιγαίο

33 στην Ήπειρο

22 στην Κρήτη

18 στη Στερεά Ελλάδα

15 στην Πελοπόννησο

13 στη Δυτική Ελλάδα

12 στο Νότιο Αιγαίο

10 στη Θεσσαλία

9 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

7 στην Κεντρική Μακεδονία

5 στη Δυτική Μακεδονία και

1 στα Ιόνια Νησιά.

*6 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή προστίμου των 300 ευρώ στο Βόρειο Αιγαίο.

*47 παραβάσεις και 6 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κλπ παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κά).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κλπ συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Αττική,

- Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για είσοδο πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και σύλληψη και από 3.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 πελάτες διότι έφεραν πλαστά πιστοποιητικά.

- Σύλληψη και 30.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος, με επιβολή επιπρόσθετης 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για παραβίαση αναστολής λειτουργίας.

- Σύλληψη και 30.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος, με επιβολή επιπρόσθετης 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για παραβίαση αναστολής λειτουργίας.

- Σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για είσοδο πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 3 πελάτες.

- 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους καταστήματος.

Στη Θεσσαλία, 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στην Κεντρική Μακεδονία

- 3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες και εργαζόμενο καταστημάτων.

- 1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από επιβάτη οχήματος.

Στο Νότιο Αιγαίο, 2 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας, από επιβάτες λεωφορείων.

Στη Θεσσαλονίκη, 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

Στα Ιόνια Νησιά, 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

Στην Ήπειρο, 1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο καταστήματος.

Στην Κρήτη, 3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτη καταστημάτων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο και πελάτες καταστημάτων. Επιπλέον 1 παράβαση για μη χρήση μάσκας, σε χώρο αναμονής λεωφορείων.

Στη Στερεά Ελλάδα, 1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτη καταστήματος. Επιπλέον 1 παράβαση για μη χρήση μάσκας, σε επιβάτη οχήματος.

Στο Βόρειο Αιγαίο, 3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτη καταστημάτων.

Στην Πελοπόννησο

- 2 παραβάσεις σε καταστήματα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

- 1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη καταστήματος.

Στη Δυτική Ελλάδα

- 1 παράβαση σε κατάστημα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

- 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστήματος.

Στη Δυτική Μακεδονία, 5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από επιβάτες λεωφορείων και ΙΧ οχημάτων.

Σύμφωνα με το αρχηγείο της ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πελέ: Χριστούγεννα στο σπίτι μετά το εξιτήριο

Μετάλλαξη Όμικρον – Τζανάκης: Πάμε για 20.000 κρούσματα στα μέσα Ιανουαρίου

Κιλκίς: Άνδρας σκότωσε σκύλο