Απίστευτο περιστατικό σε γυρίσματα βίντεοκλιπ - Φίδι δάγκωσε τραγουδίστρια!

Η τραγουδίστρια, σοκαρίστηκε από το ατύχημα και μάλλον θα σκεφτεί πολύ καλά αν θα ξαναχρησιμοποιήσει φίδι στο μουσικό της βίντεο!

Αρκετές φορές έχουμε ακούσει για περιστατικά, που κάτι πήγε στραβά σε βίντεοκλιπ. Έτσι μία απίστευτη στιγμή, έζησε και η τραγουδίστρια, Μαέτα, όταν ένα σοκαριστικό περιστατικό την τρόμαξε πολύ.

Συγκεκριμένα, στο ασπρόμαυρο βίντεο κλιπ που γυρίζει η τραγουδίστρια για το νέο της τραγούδι, ένα φίδι που είχε πάνω της καθώς ήταν ξαπλωμένη, τη δάγκωσε στο πηγούνι.

Όπως είναι φυρικό όλοι πάγωσαν και η τραγουδίστρια σηκώθηκε έντρομη από το πάτωμα. Το βίντεο με το ατύχημα μοιράστηκε η ίδια μέσα από τον λογαριασμό της στο Twitter και μάλιστα έγραψε "Ποτέ ξανά".

