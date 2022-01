Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: δωρεάν rapid test σε 47 σημεία τα Φώτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι περιοχές και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ για τη διενέργεια τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα 47 σημεία και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, την Πέμτπη, 6 Ιανουαρίου 2022, ανήμερα των Φώτων, για τη διενέργεια rapid test για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

Αναλυτικά οι ώρες και τα σημεία:

Δ. Παιανίας, κεντρική πλατεία, πλατεία Βασ. Κωνσταντίνου, Ιωάννου Μεταξά & Λάμπρου Ανδρίκου, 09:30-15:00 Δ. Παλλήνης, Δημοτικό κολυμβητήριο Γέρακα, Γαργητου & Μιλτιάδου, πλησίον του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα, 09:00-15:00 Δ. Ηλιούπολης, Παλαιών Πατρών Γερμανών, Πλατεία ΙΚΑ, 09:30-15:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 10:00-17:00. Αιτωλοακαρνανία, Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Παλιά Λαχαναγορά, 10:30 – 15:30 Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 09:00-14:00 Άρτα, ISOBOX -Είσοδος Εκθεσιακού Κέντρου Άρτας, 09:00-15:00 Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ρήγα Φεραίου 58, 08:30-20:30 Βοιωτία, Παλιό Δημαρχείο Λιβαδειάς, 8:30-13:45 Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ ,Ζιάκα 23, 09:00-15:30 Δράμα, Πρώην Δημαρχείο, Έναντι Πλατεία Ελευθερίας, 08:00 - 14:00 Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30 Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 09:00-13:00 Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου, 08:30 - 13:00 Ζάκυνθος, KY Πρώην ΙΚΑ, 09:00-13:00 Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 08:30-15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00-15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00 Θάσος, Κέντρο Υγείας Πρίνου, 08:00-14:00 Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00 Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου, 09:00-17:00 Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλας, 09:00-15:00 Κάλυμνος, Κεντρικός Λιμένας, 10:00-15:00 Καρδίτσα, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 08:00-16:00 Καρδίτσα, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τέρμα Σαρανταπόρου, 08:00 - 14:00 Καστοριά, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30 Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 9:00-14:30 Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:00 Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 08:30- 15:15 Κόρινθος, Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον πανεπιστημίου, 08:30-13:00 Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο, 8:00-15:30 Λασίθι, Παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, 11:00-14:00 Λασίθι, Δημοτική Αίθουσα Σητείας, Πλατεία Συντριβανιού, 10:00-14:00 Λευκάδα, ΚΑΠΗ, Σκιαδαρέση 3, 08:00-15:00 Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη 08:30-15:30 Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα "Α. Κουμουνδούρος", 09:30 - 14:30 Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 09:30-13:30, Πιερία, Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-14:30 Πρέβεζα, Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου, 09:00 - 14:00 Ροδόπη, Δημοτικό Κτίριο Βενιζέλου, Βενιζέλου 51, Κομοτηνή, 09:00 - 14:00 Σέρρες, Κ.Υ. Σερρών, 08:30-14:30 Σκιάθος, Λιμένας Σκιάθου 08:00-14:30 Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:00-14:30 Φωκίδα, Πολύδροσο, 9:00-11:00 Φωκίδα, Γραβιά, 11:00-13:00 Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 08:30-15:30

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις - αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.









Αναλυτικά οι ώρες και τα σημεία:

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Έλεγχοι: Λουκέτα, πρόστιμα και συλλήψεις

Καζακστάν: Οργισμένες διαδηλώσεις για τις τιμές στο αέριο (εικόνες)

“Η Φάρμα” – Αγγελική Ηλιάδη: ο θάνατος που προκάλεσε την αποχώρησή της (βίντεο)