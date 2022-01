Κοινωνία

Χαλάνδρι: Βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο μέσα σε σακ βουαγιάζ

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του ατόμου που το εγκατέλειψε.



Εγκαταλελειμμένο σε μια πλατεία στο Χαλάνδρι βρέθηκε ένα βρέφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος εντόπισε υπάλληλος της φρουράς πολιτικού προσώπου, που διαμένει στην περιοχή.

Ο ίδιος είδε έναν άνδρα να αφήνει ένα σακ βουαγιάζ και στη συνέχεια να απομακρύνεται από το σημείο. Όταν πλησίασε, είδε ότι το σακ βουαγιάζ ήταν μισάνοιχτο. Πλησίασε για να δει τι περιέχει η βαλίτσα και τότε διαπίστωσε πως μέσα ήταν ένα βρέφος το οποίο κοιμόταν.

Ο άνδρας ειδοποίησε τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή, οι οποίοι και φρόντισαν ώστε το μωράκι να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο Παίδων, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για κοριτσάκι περίπου 2 μηνών, το οποίο είναι καλά στην υγεία του.

Οι αστυνομικοί «ξεσκονίζουν» τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής προκειμένου να εντοπίσουν το άτομο που εγκατέλειψε το βρέφος.

