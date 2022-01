Αθλητικά

Γιώργος Τοπτσής: Πέθανε από κορονοϊό ο Παραολυμπιονίκης

Έφυγε από τη ζωή ο Παραολυμπιονίκης Γιώργος Τοπτσής νικημένος από τον κορονοϊό.

Συμμετείχε 5 φορές σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, έχοντας κατακτήσει 3 μετάλλια στο μήκος. Είχε επίσης στη συλλογή του 5 μετάλλια σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είχε προπονητές τον Γιώργο Πομάσκι και τον Παναγιώτη Μακριανίδη.

Γεννημένος στην Νιγρίτα Σερρών, προς τιμήν του, το Στάδιο Σερρών, μετονομάστηκε σε «Δημοτικό Στάδιο Γιώργος Τοπτσής».

Η ανακοίνωση της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ

"Η ΕΑΟΜ-ΑμεΑ αποχαιρετά σήμερα ένα δικό της άνθρωπο, έναν αγαπητό συνεργάτη-προπονητή, έναν εξαιρετικό αθλητή με πολλές και σημαντικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων και των τριών μεταλλίων σε Παραολυμπιακούς Αγώνες στο αγώνισμα του μήκους (2ος το 1992, 3ος το 1988 και το 1996).

Αγαπημένε μας Γιώργο,

όλοι εμείς οι άνθρωποι που είμαστε κοντά στον Παραολυμπιακό αθλητισμό και το Παραολυμπιακό Κίνημα, αισθανόμαστε βαθιά λυπημένοι για την απώλειά σου.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και νοσταλγία.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά και στους οικείους του.."

Ποιος ήταν ο Γιώργος Τοπτσής

Ο Γιώργος Τοπτσής γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1958 στη Νιγρίτα Σερρών. Κατάφερε να διακριθεί σε πέντε σερί Παραολυμπιακούς Αγώνες, στο άλμα εις μήκος και το τριπλούν. Στην Βαρκελώνη το 1992 ήταν δεύτερος, ενώ τόσο το 1988 στη Σεούλ όσο και το 1996 στην Ατλάντα κατετάγη 3ος. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στο Σίδνεϊ κατέκτησε την 5η θέση στο τριπλούν, ενώ στους Αγώνες της Αθήνας κατέκτησε την 8η θέση, στο ίδιο αγώνισμα.

Σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είχε κατακτήσει συνολικά πέντε μετάλλια.

Ολοκλήρωσε την πολυετή αγωνιστική του καριέρα μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Προς τιμήν του, το Στάδιο Σερρών, μετονομάστηκε σε "Δημοτικό Στάδιο Γιώργος Τοπτσής".

Εργαζόταν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ανήκε στο σύλλογο ΠΑΣΚΑ.

