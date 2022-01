Κόσμος

Κύπρος: Παραίτηση Χριστοδουλίδη από το ΥΠΕΞ

Τι προκάλεσε την “αιφνίδια” αποχώρηση του από το αξίωμα του Υπ. Εξωτερικών της Κύπρου. Τι αναφέρει σε δήλωση του, ενόψει και του 2023.

Την παραίτησή του από την θέση του υπουργού Εξωτερικών, «αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονότων και τοποθετήσεων, δημοσίων και άλλων, που διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα και που αναπόφευκτα και δυστυχώς επηρεάζουν το σοβαρό έργο που έχει να επιτελέσει η κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Εξωτερικών», ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Χριστοδουλίδης, έχει υποβάλει την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος και την έκανε αποδεκτή, ενώ εξεδήλωσε το ενδιαφέρον του για τις προεδρικές εκλογές της Κύπρου, οι οποίες θα διεξαχθούν το 2023.

Αυτούσια η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών:

«Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

Σας κάλεσα σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών για να σας ανακοινώσω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών. Έθεσα την παραίτησή μου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εδώ και αρκετές μέρες, ο οποίος την έκανε αποδεκτή την Παρασκευή το πρωί, με ισχύ από την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη που μου επέδειξε και για την ευκαιρία που μου έδωσε να υπηρετήσω την πατρίδα μου από το υψηλό αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και προηγουμένως ως Διευθυντής του Διπλωματικού του Γραφείου και ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Του είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων.

Η παραίτηση μου είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονότων και τοποθετήσεων, δημοσίων και άλλων, που διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα και που αναπόφευκτα και δυστυχώς επηρεάζουν το σοβαρό έργο που έχει να επιτελέσει η κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αντιπαρέρχομαι τους όποιους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και αναφορές εφόσον διατηρώ την έντονη πεποίθηση ότι δεν τιμούν και δεν πρέπει να έχουν χώρο στο σύγχρονο πολιτικό λόγο. Είναι δυστυχώς αυτές οι προσεγγίσεις που απομακρύνουν ολοένα και περισσότερους πολίτες από τα κοινά αλλά και την άσκηση των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Θέλω να επαναλάβω την άποψη μου ότι η ενεργοποίηση των σχετικών εσωκομματικών διαδικασιών για τις Προεδρικές Εκλογές του 2023, πολύ πέραν του ενός έτους από τη διεξαγωγή τους, επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που ως Πολιτεία και κοινωνία καλούμαστε να διαχειριστούμε, όπως επίσης την υλοποίηση και ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου.

Ειδικότερα την ώρα που η Κύπρος αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη παγκόσμια πανδημία με πολλαπλές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που βιώνει ο καθένας από μας. Δυστυχώς τα πρόσφατα γεγονότα στη Βουλή αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Το ίδιο και η παραίτηση μου την ώρα που υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα στο τραπέζι.

Πρόωρες και μακρές προεκλογικές περίοδοι είναι αντιπαραγωγικές και δεν ωφελούν τον τόπο και τους πολίτες. Υπενθυμίζω ότι τον Οκτώβριο του 2021, ο ΔΗ.ΣΥ. ανακοίνωσε πανηγυρικά τον προσυνεδριακό διάλογο όπως επίσης το πολιτικό και ιδεολογικό συνέδριο το οποίο όπως ανακοινώθηκε θα πραγματοποιείτο στο τέλος της άνοιξης, τα αποτελέσματα του οποίου, πολύ ορθά, θα αποτελούσαν τα κυρία συστατικά για τη διακυβέρνηση 2023-2028. Είναι προφανές ότι η αιφνίδια επίσπευση των όποιων διαδικασιών, πέραν των όσων προανέφερα, οδήγησε δυστυχώς σε εσωστρέφεια και στη σημερινή κατάσταση.

Υπό το φως των όσων προανέφερα, με κάθε ειλικρίνεια δηλώνω ότι θα με ενδιέφεραν οι Προεδρικές Εκλογές του 2023, ειδικότερα αν μια υποψηφιότητα μου, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερες συνεργασίες, και φυσικά μετά από διάλογο με την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης και της βάσης του ΔΗ.ΣΥ., του κόμματος μου, στης οποίας τη στήριξη φυσιολογικά και αναμενόμενα θα προσέβλεπα. Ένα διάλογο που θα έχει ως αποτέλεσμα την ετοιμασία ενός συγκεκριμένου προγράμματος επί όλων των προκλήσεων που ως χώρα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο σύγχρονο, όπως δικαιωματικά απαιτεί ο πολίτης.

Κρίνω, για τους λόγους που προανέφερα, σήμερα αλλά και σε προηγούμενες τοποθετήσεις μου, ότι δεν είναι ακόμη η ώρα για τις όποιες αποφάσεις. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα δεν εκδήλωσα προσωπικά ενδιαφέρον για τις Προεδρικές Εκλογές, παρά τα όσα εδώ και καιρό ακούγονται. Να σημειώσω την ίδια στιγμή ότι δεν έχω ποτέ εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Προεδρία του ΔΗ.ΣΥ., που όπως και η απόφαση του Προέδρου Αναστασιάδη το 2008 αποδεικνύει, δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Στόχος μου ήταν πάντα η εφαρμογή πολιτικών χωρίς άγρια θηρία και χωρίς την επικράτηση αυτών που επιδεικνύουν αδιακρίτως τα αιχμηρά τους δόντια. Η Δημοκρατία ως πολίτευμα δεν ευνοεί συνθήκες ζούγκλας και αναρχίας χωρίς να εξαφανίζει βεβαίως κανένα είδος, επιτρέποντας την ομαλή συνύπαρξη των πάντων, με σεβασμό και αρχές. Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις υπηρετούν όσους επενδύουν στην πόλωση και τον φανατισμό και δεν αρμόζουν στις σύγχρονες δημοκρατίες και ήθη. Λυπούμαι αλλά δεν θα ακολουθήσω. Πρεσβεύω συνενώσεις και όχι αποκλεισμούς και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εξαρχής πορεύτηκα.

Επαναλαμβάνω ότι, σε σχέση με τις Προεδρικές Εκλογές του 2023 θα προβώ σε ανακοινώσεις όταν λάβω τις τελικές μου αποφάσεις. Παραμένω ενεργός και παρών όπως ήμουν εξαρχής. Όχι μέσα σε χρονοδιαγράμματα που επέβαλαν μεθοδεύσεις άλλων, των οποίων τις φιλοδοξίες σέβομαι απόλυτα και έχουν κάθε δικαίωμα να τις έχουν, όπως δικαίωμα έχω και εγώ, και εσείς, και ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η κυπριακή κοινωνία δεν έχει ανάγκη από καρχαρίες, αλλά από έναν καλό καραβοκύρη που θα ενώνει ευρύτερες δυνάμεις και θα χτίζει στέρεες συνεργασίες, τόσο στο εσωτερικό της Κύπρου, όσο και στο εξωτερικό που επίσης διαδραματίζει καθοριστική σημασία σε ένα παγκοσμοιποιημένο πλέον περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ».

