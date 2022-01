Κοινωνία

Σχολεία: πρεμιέρα με self test και καταλήψεις

Καταλήψεις και αποχές μαθητών από τις αίθουσες. Ο απολογισμός του υπουργείου Παιδείας για τα κρούσματα.

Επιστροφή στα σχολεία σήμερα για χιλιάδες μαθητές κι εκπαιδευτικούς, που πριν υποβλήθηκαν σε self test, προκειμένου να συνεχιστούν με ασφάλεια τα μαθήματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, από το σύνολο των self test, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, καθώς εκκρεμούν τα εσπερινά Λύκεια που δηλώνουν αργότερα τα αποτελέσματά τους, έχουν βρεθεί 15.547 θετικά self test. Σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή διαβεβαίωσε ότι, υπάρχει επάρκεια για τα rapid test όσων μαθητών και εκπαιδευτικών βγήκαν θετικοί στα self test.

«Αν αυτά τα εν δυνάμει κρούσματα είχαν κολλήσει σε κοινωνικές δραστηριότητες π.χ. άλλα 10 άτομα το κάθε ένα, τότε θα είχαμε 155.000 κρούσματα», αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, σε ανακοίνωσή του, στην οποία σημειώνει πως «ο έλεγχος στη σχολική κοινότητα είναι ο πιο μαζικός που έχει γίνει στη χώρα από την αρχή της πανδημίας και αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματικός».

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το νέο πρωτόκολλο, όλος ο μαθητικός και εκπαιδευτικός πληθυσμός θα κάνει και σήμερα το απόγευμα νέο 2ο τεστ για την προσέλευση αύριο στο σχολείο, και την Πέμπτη 3ο τεστ.

Αποχές και καταλήψεις

Σε κάποια σχολεία έγιναν καταλήψεις ή αποχές. Στο 5ο Γενικό Λύκειο στο Ίλιον, οι μαθητές έκαναν κατάληψη διαμαρτυρόμενοι για τα πολλά κρούσματα, για το σύστημα του 50+1% και ζητώντας δωρεάν μάσκες για όλους τους μαθητές.

Στο 1ο ΓΕΛ Ευόσμου, οι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν για ελλιπή μέτρα προστασίας και μερίδα παιδιών απείχε από το μάθημά τους, ενώ οι υπόλοιποι τα παρακολούθησαν κανονικά.

