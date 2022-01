Αθλητικά

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί… και χωρίς τον Ρονάλντο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «κόκκινοι διάβολοι πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλλου, κόντρα στους «χωριάτες».

Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο εκτός αποστολής -κι επίσημη αιτιολογία έναν μικρό, μυϊκό τραυματισμό, αλλά και την ανάγκη για να πάρει... ανάσες ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, όπως τόνισε ο Ταλφ Ράνγκνικ- η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε (έστω και δύσκολα) την Άστον Βίλα με 1-0 στο «Ολντ Τράφορντ» και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, συμπληρώνοντας το «παζλ» των 32 ομάδων της επόμενης νοκ-άουτ φάσης.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν το προβάδισμα μόλις στο 8' με το γκολ του ΜακΤόμινεϊ (από ασίστ του Φρεντ) και το κράτησαν ως το φινάλε, έχοντας τον Ντε Χέα σε πολύ καλή βραδιά, καθώς με τις επεμβάσεις του κράτησε το «μηδέν» σε καθοριστικά σημεία του αγώνα.

Οι «χωριάτες» είχαν δοκάρι στο 31' με τον Γουάτκινς κι έφτασαν σε γκολ ισοφάρισης στο 51' με τον Ινγκς, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε από το VAR ως οριακό οφσάιντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισχυρός σεισμός στην Κύπρο

Πέθανε ο Σασόλι

Καιρός - “Διομήδης”: ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και κρύο την Τρίτη