Ισπανία: Βρέθηκε βόμβα που δεν είχε εκραγεί από την περίοδο του εμφύλιου

Κάτοικος της Μαέγια βλέποντας να εκτελούνται εργασίες σε κτήριο θυμήθηκε ότι πριν από περίπου 80 χρόνια μια βόμβα είχε πέσει στο σημείο και δεν είχε εκραγεί!

Η αστυνομία απενεργοποίησε μια βόμβα που δεν είχε εκραγεί από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο χάρη σε έναν άνδρα ο οποίος ανακάλεσε στη μνήμη του πως οι ιταλικές φασιστικές δυνάμεις την είχαν ρίξει στην πόλη του όταν εκείνος ήταν παιδί πριν από περισσότερα από 80 χρόνια.

Οι εργασίες που εκτελούνταν στην Μαέγια, κοντά στην Σαραγόσα της βορειοανατολικής Ισπανίας, ανεστάλησαν όταν ο άνδρας αυτός είπε πως στα έξι χρόνια του είχε βομβαρδιστεί το συγκεκριμένο κτίριο, αλλά δεν είχε εκραγεί η βόμβα.

Ανιχνευτές μετάλλου χρησιμοποιήθηκαν για να εντοπιστεί η βάρους 50 κιλών βόμβα, που είχε ριφθεί από την ιταλική αεροπορία, η οποία είχε συνταχθεί με τις δυνάμεις του δικτάτορα Φρανσίσκο Φράνκο στη διάρκεια του πολέμου (1936-1939).

"Ένας κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του κτιρίου να προσέχει κατά τη διάρκεια των εργασιών επειδή στη διάρκεια του Εμφυλίου, όταν εκείνος ήταν έξι ετών, η πόλη είχε βομβαρδιστεί και μια από τις βόμβες δεν είχε εκραγεί. Στη συνέχεια είχε καλυφθεί το σημείο εκείνο με τσιμέντο", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ισπανική πολιτοφυλακή.

Πυροτεχνουργοί πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη στις 10 Ιανουαρίου, αλλά το συμβάν έγινε γνωστό σήμερα.

