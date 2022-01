Life

"Το Πρωινό"- Γαβαλάς: Βρέθηκα ξαφνικά στο περιθώριο (βίντεο)

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο αγαπημένος Λάκης Γαβαλάς και μίλησε για όλα.

"Στις 13 Μαϊου, όπως ενημερώθηκα, βγαίνει σε πλειστηριασμό το ακίνητο που ανήκε στην εταιρεία μου στην Κάντζα" και συνέχισε "λένε ότι θα γίνει ξενοδοχείο, αν αυτό συμβεί θα πάω στα δικαστήρια".

Όπως είπε χαρακτηριστικά, "μετά τα 1200 ευρώ το μήνα μου τα παίρνει το κράτος, για αυτό και τα παραπάνω χρήματα που βγάζω τα δίνω αμέσως σε φιλανθρωπίες".

Τόνισε πως παρότι έχουν περάσει 10 χρόνια " θεωρούμαι ύποπτος φυγής και κάθε αρχή του μήνα πρέπει να εμφανίζομαι στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου".

Στην ερώτηση που δέχτηκε για το αν τον ενοχλεί που δεν έκανε ποτέ παιδιά ανέφερε "όχι δεν με πειράζει, όταν ήμουν με τη γυναίκα μου είχα εγκλωβιστεί συναισθηματικά και ήθελα να κάνω καριέρα, θα θελα το παιδί να έχει μάνα".

Όπως είπε "μου δίνει χαρά που διδάσκω στα παιδιά στη σχολή και οι γονείς μου λένε ότι χαίρονται που τα παιδιά του έχουν δεύτερο γονιό".

Μιλώντας για τα επαγγελματικά του "μου είπαν να κάνω κανάλι στο You Tube αλλά θα το δω και αυτό".





