Συνταγές

Σουτζουκάκια με ρύζι από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αφράτα, πεντανόστιμα σουτζουκάκια με ρύζι μέχρι... να πεις κύμινο!

Σουτζουκάκια με κόκκινη σάλτα και ρύζι!

Μία από τις πιο λαχταριστές συνταγές με κιμά παρουσίασε στο "Πρωινό" ο σεφ της εκπομπής Πέτρος Συρίγος.

Σουτζουκάκια - Υλικά

500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο λάπα ή ελιά

200 γρ. ψωμί χωρίς την κόρα του

160 ml γλυκό κόκκινο κρασί

3 σκ. σκόρδο πολτοποιημένες

1 ½ κ.σ. κύμινο

Αλάτι, πιπέρι μαύρο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

αλεύρι για όλες τις χρήσεις για πανάρισμα

ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Σάλτσα ντομάτας - Υλικά

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο

1 κ.σ. πελτέ τομάτας

½ κούπα κόκκινο γλυκό κρασί

500 γρ. τομάτα κονκασέ

1 κούπα νερό

1 κύβο λαχανικών

1 φύλλο δάφνης

1 ξύλο κανέλλας

Αλάτι, πιπέρι και λίγη πάπρικα καπνιστή

Δυόσμος, προαιρετικά