Βόλος – Απόλλων Σμύρνης: Νίκη για τους Θεσσαλούς

Για δεύτερη φορά επικράτησαν της αντίπαλης ομάδας τους οι Θεσσαλοί στον εξ αναβολής αγώνα που έγινε σήμερα.

Την δεύτερη νίκη του μέσα στο 2022 στη Super League πανηγύρισε σήμερα (19/1) ο Βόλος. Η θεσσαλική ομάδα επιβλήθηκε 1-0 του Απόλλωνα Σμύρνης στο Πανθεσσαλικό, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 15η αγωνιστική, και απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, ενώ «βλέπει» πλέον πιο ψηλά στην κατάταξη. Ο Φαν Βέερτ σημείωσε στο 23ο λεπτό το γκολ που χάρισε το «τρίποντο» στους γηπεδούχους, οι οποίοι είχαν επιβληθεί 3-1 του Παναθηναϊκού στις 9/1. Υπενθυμίζεται ότι η αναμέτρηση είχε αναβληθεί λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στο «στρατόπεδο» του Απόλλωνα, ο οποίος παραμένει ουραγός στην κατάταξη μετά τη σημερινή ήττα του.

Οι Θεσσαλοί είχαν την πρώτη σπουδαία ευκαιρία στο ματς λίγο πριν την συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου, καθώς ο Φαν Βέερτ έπιασε την κεφαλιά, ωστόσο ο Βέρχουλστ απέκρουσε. Στο 20΄ ο Γκορτσιλάς υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Βόλου, ωστόσο μετά την εξέταση της φάσης από το VAR καταλογίστηκε οφσάιντ των γηπεδούχων. Τελικά τρία λεπτά αργότερα ο Βόλος άνοιξε το σκορ. Ο Φαν Βέερτ έγινε αποδέκτης της μπάλας στη μικρή περιοχή από την ασίστ του Φεράρι και με κοντινό πλασέ «έγραψε» το 1-0, φτάνοντας τα 11 γκολ στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν τον έλεγχο του αγώνα στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, ωστόσο ο Απόλλωνας προσπάθησε με τις αλλαγές του Γκρότε να γίνει πιο απειλητικός και λίγο έλειψε να ισοφαρίσει στο 74΄, όταν ο Κότνικ έκανε λάθος, ωστόσο κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του πριν την παραβιάσει ο Σλίβκα. Επίσης, ο Πουρίτα προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Απόλλωνα στο 78΄, αλλά χωρίς επιτυχία, με αποτέλεσμα το 1-0 να διατηρηθεί ως το τέλος, παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων, και οι Θεσσαλοί να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης.

Διαιτητής: Γκορτσίλας (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Τσοκάνης, Πουρίτα - Κάστρο, Παμλίδης

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Ρομέρο, Γκιουλέν, Άλχο (39΄ λ. τρ. Πουρίτα), Φεράρι, Τσοκάνης, Μπαριέντος, Μπαρτόλο (71΄ Ροσέρο), Ρεγκατέν (46΄ Ορός), Φερνάντες (90+1΄ Σιελής), Φαν Βέερτ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μάρκο Γκρότε): Βέρχουλστ, Ντεντάκης, Γιακιμόφσκι (46΄ Τουτουαρίμα), Ρόγκνε, Άλβες, Κάστρο (62΄ Φατιόν), Σλίβκα, Μαρτίνες (83΄ Σαχλί), Παμλίδης (62΄ Γιαννιώτας), Παπαγεωργίου (76΄ Σίγκνεβιτς), Ιωαννίδης.

