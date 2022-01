Πολιτισμός

Παλμύρα: Πέντε έργα τέχνης επιστρέφουν από το Λίβανο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αρχαιολογικός χώρος που πληγώθηκε ανεπανόρθωτα από τους τζιχαντιστές, υποδέχεται πέντε από τα «διαμάντια» του.

Πέντε ρωμαϊκά έργα τέχνης από την αρχαία πόλη της Παλμύρας, τοποθεσίας που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς σύγκρουσης στη Συρία, επιστράφηκαν στη Δαμασκό από ιδιωτικό λιβανέζικο μουσείο, όπου εκτίθενταν από το 2018.

Τα ασβεστολιθικά αγάλματα και οι λαξευμένες επιτύμβιες πέτρες που χρονολογούνται από τον ρωμαϊκό δεύτερο και τρίτο αιώνα μ.Χ. επιστράφηκαν με πρωτοβουλία ιδιώτη Λιβανέζου συλλέκτη, δήλωσε ο επικεφαλής Συριακών Αρχαιοτήτων Μοχάμεντ Ναζίρ Αουάντ σε τελετή παράδοσης που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο του Λιβάνου στη Βηρυτό.

Ο συλλέκτης, Τζαουάντ 'Αντρα, απέκτησε αυτά τα έργα τέχνης από ευρωπαϊκούς οίκους δημοπρασιών πριν αρχίσει ο πόλεμος στη Συρία το 2011, δήλωσε ο Αουάντ, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές του ως μια "γενναιόδωρη πρωτοβουλία".

Τα τεχνουργήματα, τα οποία εκτίθενταν στο Μουσείο Ναμπού στον βόρειο Λίβανο, επιστρέφουν στην πατρίδα τους", πρόσθεσε ο Σύρος αξιωματούχος.

Κατά τη διάρκεια της συριακής σύγκρουσης, η τοποθεσία της Παλμύρας, ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά κέντρα του αρχαίου κόσμου, έπεσε στα χέρια των τζιχαντιστών και τέθηκε υπό τον έλεγχο της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, η οποία ανατίναξε ορισμένα από τα σημαντικότερα μνημεία της, συμπεριλαμβανομένης της Αψίδας του Θριάμβου.

Ο πρεσβευτής της Συρίας στον Λίβανο Αλί Αμπντούλ Καρίμ δήλωσε ότι διεξάγονται συνομιλίες για να διευθετηθεί η επιστροφή στη Συρία και άλλων τεχνουργημάτων από το Εθνικό Μουσείο της Βηρυτού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 12108 νέα κρούσματα την Κυριακή

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

“Ελπίδα” - Σχολεία : Που θα είναι κλειστά την Δευτέρα (βίντεο)