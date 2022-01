Κόσμος

Καμερούν: Νεκροί από ποδοπάτημα οπαδών σε γήπεδο (εικόνες)

Θλιβερός ο απολογισμός στο ποδοπάτημα στο στάδιο «Olembe» σε αγώνα για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Προσοχή σκληρές εικόνες!

Ο θλιβερός απολογισμός ανέβηκε στους οκτώ νεκρούς, μετά τα όσα τραγικά συνέβησαν χθες στο Καμερούν, όταν χιλιάδες φίλαθλοι προσπάθησαν να εισέλθουν στο στάδιο «Olembe», στην πρωτεύουσα Γιαουντέ, προκειμένου να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της διοργανώτριας χώρας του κυπέλλου Εθνών Αφρικής απέναντι στις Ν. Κομόρες, στο νοκ-άουτ αγώνα της φάσης των «16» του τουρνουά.

Δημιουργήθηκε συνωστισμός, πανικός και οκτώ άνθρωποι, έως τώρα, έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Aυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι φίλαθλοι ποδοπατήθηκαν έπειτα από την εισβολή οπαδών σε θύρα του γηπέδου και o περιφερειακός κυβερνήτης, Νασέρι Πολ Μίγια, δήλωσε πως ίσως ο αριθμός των νεκρών να μεγαλώσει, καθώς 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Μερικοί από τους τραυματίες είναι σε δύσκολη κατάσταση και θα πρέπει να τους μεταφέρουμε σε εξειδικευμένο νοσοκομείο», ανέφερε εκπρόσωπος του νοσοκομείου, το οποίο υποδέχτηκε πρώτο τους δεκάδες τραυματίες. Η αφρικανική ποδοσφαιρική συνομοσπονδία ανακοίνωσε ότι είναι σε επαφή με την κυβέρνηση του Καμερούν για να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας.

