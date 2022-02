Αθλητικά

ΟΦΗ: Ο Μπουζούκης υπέγραψε λίγα λεπτά πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος

Μάχη με τον χρόνο έδωσαν οι Κρητικοί για τη μεταπήδηση του παίκτη από τον Παναθηναϊκό.

Στον ΟΦΗ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Μπουζούκης, καθώς μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα και τη λήξη της χειμερινής, μεταγραφικής περιόδου ολοκληρώθηκαν όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα της μετακίνησης του παίκτη από τον Παναθηναϊκό στην κρητική ομάδα για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Λίγο μετά τις 23:00 ο Παναθηναϊκός αποδέχθηκε τους όρους της πώλησης που πρότεινε ο ΟΦΗ κι έδωσε το «ΟΚ» για να γίνει η μεταγραφή, με τους ανθρώπους της κρητικής ομάδας να δίνουν αγώνα με το χρόνο για να προλάβουν –όπως κι έγινε εντέλει- τα γραφειοκρατικά πριν τα μεσάνυχτα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την μεταγραφή του Γιάννη Μπουζούκη, από τον Παναθηναϊκό, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο με την ομάδα μας διάρκειας 2,5 ετών και να αγωνίζεται με τα «ασπρόμαυρα» ως το καλοκαίρι του 2024.

Ο 23χρονος μέσος, γεννήθηκε στην Πρέβεζα στις 27 Μαρτίου 1998, προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, ενώ το καλοκαίρι του 2016 εντάχθηκε στο ρόστερ της πρώτης ομάδας των «πρασίνων», με την οποία μέτρησε 88 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, έχοντας σκοράρει έξι φορές.

Ο Γιάννης Μπουζούκης έχει χριστεί διεθνής με τις ομάδες U17, U19 και U21 της χώρας μας, με τις οποίες έχει 15 συμμετοχές και τρία γκολ.

Γιάννη, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!.

