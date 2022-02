Life

“Το Πρωινό” - Πάνος Νάτσης: Η κηδεία και η έκκληση της οικογένειας του (βίντεο)

Πότε θα γίνει η κηδεία του Πάνου Νάτση, ο οποίος έχασε την ζωή του σε τροχαίο. Το αίτημα της οικογένειάς του μετέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας μιλώντας στο "Πρωινό".

Το μεσημέρι της Τετάρτης στο Σχιστό θα γίνει η κηδεία του Πάνου Νάτση, ο οποίος έχασε την ζωή του σε τροχαίο στο Μεταξουργείο, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 6:30 το πρωί όταν η μηχανή που οδηγούσε ο Πάνος Νάτσης συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Κεραμεικο.

Όπως μετέφερε και ο Σπύρος Μπιμπίλας στην εκπομπή "η οικογένεια ζήτησε να μην παραστούν δημοσιογράφοι στην τελετή και ακόμη αντί στεφάνων τα χρηματα να δοθούν σε οργανισμό για την προστασία των κακοποιημένων γυναικών".

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η σύντροφός του, Διονυσία, κλήθηκε να αναγνωρίσει τη σορό του, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους με ιατρική βεβαιώση.

Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι η παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε θα συνεχιστεί με τη θέση του αδικοχαμένου ηθοποιού να παίρνει ο Ευθύνης Γεωργακόπουλος.

Ο Ζερόν Καλουτά, φίλος του Πάνου Νάτση δήλωσε στην κάμερα του "Πρωϊνού" "δεν χωνεύεται ο θάνατός του, η αγάπη του μου δίνει δύναμη".





