Snik: Λιάγκας - Σκορδά ξέσπασαν μετά την πρόσκληση σε μονομαχία (βίντεο)

Ο Snik προκάλεσε σε μονομαχία τον Γιώργο Λιάγκα. Οργισμένη η αντίδραση του παρουσιαστή της εκπομπής “Το Πρωινό”. Έξαλλη η Φαίη Σκορδά για τα μηνύματα προς την νεολαία.

Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε απίστευτη ένταση ανάμεσα στον Snik και τον Light στο Instagram. Συγκεκριμένα, οι δύο τράπερ αντάλλαξαν χυδαίες εκφράσεις και απίστευτα λόγια, ενώ κανόνισαν ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους παίζοντας ξύλο. Αυτό τελικά δεν συνέβη, με τον ένα να κατηγορεί τον άλλον και πολλούς να πιστεύουν πως πρόκειται για κάποιο τρικ ώστε να προωθήσουν τα προφίλ τους. Μάλιστα, σε stories τους οι δύο τράπερ αποκάλυψαν πως κανόνισαν αγώνα πυγμαχίας ώστε να λύσουν στο ριγνκ τις διαφορές τους.

Ο Snik προκάλεσε σε πυγμαχία τον Γιώργο Λιάγκα

Σήμερα Παρασκευή, στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκε βίντεο στο οποίο ο Snik προ(σ)καλεί τον Γιώργο Λιάγκα σε αγώνα πυγμαχίας.

Ο Snik έκανε αυτή τη δήλωση μετά τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής στην πρωινή εκπομπή για το περιστατικό με τον Light.

«Είδα ότι το σχολιάσανε αυτό, αλλά δεν έχω κάτσει ούτε στο google να τα ανοίξω να ξέρεις. Είδα ο Λιάγκας πάλι κάτι έλεγε. Άμα θέλει τον βάζουμε κι αυτόν στο undercard τον Λιάγκα, να βάλει τα γάντια του να παίξει. Να παίξω πρώτα άμα θέλει με τον Λιάγκα», φαίνεται να λέει ο Snik.

«Πόσο θλιβερό είναι όταν πριν από λίγες μέρες κλαίει όλη η Ελλάδα γι αυτό που έγινε και για τη βία και συνεχίζουμε να ακούμε και να έχουμε αυτά τα τραγούδια και αυτούς τους ανθρώπους που ακολουθούν παιδιά να λένε “ελάτε να πλακωθούμε”. Πόσο ψεύτικοι είμαστε όλοι μας. Πριν λίγες ημέρες όλοι κάναμε αναρτήσεις και δισκογραφικές και όλοι και λέγαμε πόσο αυτό το παιδί…για τη βία, συναντιούνται παιδιά και σκοτώνονται κι αυτή λένε μεταξύ τους “έλα να πλακωθούμε”. Είναι άκομψο. Δεν μπορείς να λες από τη μια μέρα αυτό και μετά να μην σε ενοχλεί αυτό», σχολίασε έξαλλη η Φαίη Σκορδά.

Απαντώντας, ο Γιώργος Λιάγκας σημείωσε «Μπορώ να του απαντήσω. Ακούστε με γιατί είμαι έξαλλος. Εγώ πριν από δύο – τρία χρόνια βγήκε ο Snik και είχε μια απερίγραπτη συμπεριφορά απέναντι στη δημοσιογράφο και βγήκα και είπα ότι οι στοιχειώδεις κανόνες ευγένειας απαιτούν σε έναν άνθρωπο που κάνει τη δουλειά του να φερθείς ευγενικά. Δεν είσαι υποχρεωμένος να μιλήσεις. Βγήκαν όλοι και με κατακρεούργησαν γι ακόμη μια φορά. Είπαν μπράβο Snik. Ήμουν ο μόνος που έλεγα ότι αυτά τα τραγούδια προωθούν τη βία. Τώρα όλοι ανακαλύψαμε όλοι ότι τα τραγούδια αυτά προβάλουν τον σεξισμό και τη βία και έναν τρόπο ζωής απεχθέστατο και αντιαισθητικό. Ότι τις γυναίκες τις έχω μόνο για ιερόδουλες, τις πληρώνω για να αγοράζω γούνες και τις έχω μόνο να με υπηρετούν. Αυτά αναπαράγουν αυτά τα τραγούδια. Αν ο κύριος Δημήτρης Γιαννούλης ήταν μάγκας, μπορεί να είναι δεν ξέρω, θα έγραφε τώρα ένα τραγούδι για το παιδί που φόρεσε φούστα και ήθελε να συμβολίσει ότι είναι διαφορετικός».

Στην συζήτηση συμμετείχε και ο Βαγγέλης Περρής, όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε στο σχετικό απόσπασμα απο την εκπομπή «Το Πρωινό»:

