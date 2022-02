Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: περαστικά στον Ερντογάν για τον κορονοϊό

Τι ανέφερε μέσα από τα social media o πρωθυπουργός.

Λίγες μόλις ώρες νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ο Τούρκος πρόεδρος, Ρ.Τ. Ερντογάν και η σύζυγός του Εμινέ, είναι θετικοί στον κορονοϊό και συγκεκριμένα στη μετάλλαξη Όμικρον.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται ταχεία ανάρρωση στον πρόεδρο της Τουρκίας και τη σύζυγό του που νοσούν από κορονοϊό.

«Εύχομαι στον πρόεδρο Ερντογάν και τη σύζυγό του ταχεία ανάρρωση από τoν covid-19», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Ι wish President @RTErdogan and his wife a swift recovery from COVID-19. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 5, 2022

