Οικονόμου για ακρίβεια: Εφαρμόζουμε στοχευμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα μέτρα στήριξη των αγροτών και τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

«Από τις αρχές 2020 η κυβέρνηση αντιμετωπίζει διεθνείς εξωγενείς κρίσεις. Πρόκειται για κοκτέιλ κρίσεων τις συνέπειες του οποίου καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν μπορεί να μηδενίσει», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου. «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση μας εφαρμόζουμε στοχευμένα μέτρα προκειμένου οι ανατιμήσεις να έχουν το μικρότερο αποτύπωμα στα νοικοκυριά και επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

«Έχουν διατεθεί το τελευταίο τετράμηνο του 2021, 1 δις. 350 εκ. ευρώ για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και στους αγρότες. Τον Ιανουάριο μόνο διατέθηκαν 400 εκ. ευρώ, ενώ αντίστοιχο ποσό θα διατεθεί και τον Φεβρουάριο» είπε ο κ. Οικονόμου και συμπλήρωσε ότι συνεχίζονται οι πολιτικές που στόχο έχουν την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Στις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών προστέθηκε, είπε, νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ και θα προστεθεί νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το Μάιο. Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε παράλληλα αναλυτικά στα μέτρα στήριξης των αγροτών.

«Η κυβέρνηση δεν παρακολουθεί τα προβλήματα με σταυρωμένα τα χέρια», υπογράμμισε και σημείωσε πως αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, η ανεργία έπεσε στο 12,7%, οι καταθέσεις πολιτών και επιχειρήσεων αυξήθηκαν, ο δείκτης οικονομικού κλίματος έφτασε στο υψηλότερο σημείο, η οικονομία ανακάμπτει και η Ελλάδα αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια των επενδύσεων.

Τη χώρα μας, συνέχισε, επιλέγουν για επενδύσεις παγκόσμιοι κολοσσοί που δίνουν έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική Οικονομία.

Για την εξυπηρέτηση πολιτών μέσα από τη γραμμή 1555 για εργασιακά θέματα, είπε ότι το 97,5% των περιπτώσεων είτε λύθηκαν άμεσα είτε μέσα σε λίγες ημέρες.

Για την οπαδική βία, ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό. Είπε ότι η αστυνομία κατάφερε να εξιχνιάσει την αποτρόπαια δολοφονία. Υπενθύμισε ότι το υπουργείο αθλητισμού θέσπισε τη δυνατότητα συλλογής επεξεργασίας και αξιοποίησης του υλικού και των δεδομένων. Κάθε ποινική πράξη θα μπορεί να εξακριβώνεται και να τιμωρείται, συμπλήρωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι επανήλθε το ιδιώνυμο και παράλληλα αυστηροποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινές για αδικήματα με στοιχεία βίας.

Ο κ. Οικονόμου μίλησε για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνονται στο αθλητικό νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Τέλος, για την πανδημία ανακοίνωσε ότι στο εξής η είσοδος στη χώρα θα είναι εφικτή με πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωση της για την ακρίβεια, αναφέρει ότι «η κυβέρνηση αρνείται να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών ανατιμήσεων που επιφέρουν τεράστιο χτύπημα σε οικονομία και κοινωνία. Την ίδια στιγμή, όλες οι σοβαρές κυβερνήσεις λαμβάνουν αποφασιστικά μέτρα για να προασπίσουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και εθνικές οικονομίες . Μέτρα που σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζονται με τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχει καταθέσει η Ελληνική Λύση εδώ και μήνες. Η άρνηση της Ν.Δ. να προασπίσει το δημόσιο συμφέρον, δεν μπορεί να είναι μόνον "ιδεοληπτική". Η ιστορία άλλωστε έχει αποδείξει ότι όταν οι Έλληνες υποφέρουν, κάποιοι «πλουτίζουν».





