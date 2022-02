Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: Νέα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Μέτρα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά θα ανακοινώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σήμερα το πρωί αναμένεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα η ανακοίνωση των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η επιδότηση αναμένεται να κυμανθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτά του Ιανουαρίου, καθώς αντίστοιχα μικρή αποκλιμάκωση σημειώθηκε και στις χονδρικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας (227,30 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Ιανουάριο έναντι 235,38 ευρώ Δεκέμβριο).

Έτσι η μέση ενίσχυση αναμένεται να διαμορφωθεί λίγο χαμηλότερα από τα 40 ευρώ το μήνα έναντι 42 ευρώ τον Ιανουάριο και θα κλιμακώνεται σε 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα και τις πρώτες 150 κιλοβατώρες κατανάλωσης ανά μήνα και 11 λεπτά για τις επόμενες 150, έως τις 300 κιλοβατώρες το μήνα. Στα 17 λεπτά ανά κιλοβατώρα αναμένεται να διαμορφωθεί η επιδότηση για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Στα επίπεδα του προηγούμενο μήνα αναμένεται να διατηρηθούν οι επιδοτήσεις για τα εμπορικά τιμολόγια, όπως και οι ενισχύσεις για τους καταναλωτές φυσικού αερίου που διαμορφώνονται στα 20 ευρώ ανά μεγαβατώρα για την οικιακή κατανάλωση.

