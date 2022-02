Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Τζανάκης: “τζούφια” πολλά κρούσματα της Όμικρον (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Καθ. Πνευμονολογίας για την εξέλιξη της πανδημίας, την πορεία των "σκληρών" δεικτών και την άρση περιοριστικών μέτρων.

«Βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Έχουμε καθημερινά κατά μέσο όρο 15-18 θανάτους λιγότερους σε σχέση με προ δύο εβδομάδες», είπε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, μιλώντας την Δευτέρα, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, λέγοντας πως υπάρχει αποκλιμάκωση και του έτερου λεγόμενου «σκληρού» δείκτη, που αφορά τους διασωληνωμένους ασθενείς σε όλη την Ελλάδα.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «επιμένουν τα κρούσματα σε 17.000-18.000 με 20.000 την ημέρα, αλλά πολλά είναι «τζούφια», καθώς η Όμικρον είναι πολύ ήπια, ιδίως σε εμβολιασμένους που προσβάλλονται από αυτήν».

Σχετικά με την άρση περιορισμών, ο κ. Τζανάκης ανέφερε πως «εγώ δεν μιλώ για άρση μέτρων, αλλά λέω πως αντιμετωπίζουμε τον ιό με ψηλά το κεφάλι και έξω από το σπίτι μας. Αυτό δεν σημαίνει άρση μέτρων, αλλά αντιμετώπιση της κατάστασης με εστιασμό των μέτρων, με παράλληλη λειτουργία κοινωνίας και οικονομίας και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής».

Όπως είπε, αυτό έχει εκφάνσεις σε όλες τις στιγμές της καθημερινότητας, λέγοντας ενδεικτικά πως «στα γήπεδα, αν αυξηθεί η χωρητικότητα, θα πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα. Δεν μπορεί να λέμε ότι πρέπει να τηρούνται τα μέτρα και οι φίλαθλοι να συμπιέζονται, ο ένας επάνω στον άλλον».

