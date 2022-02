Οικονομία

Μετρό: επανέρχεται η επέκταση του ωραρίου

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για την επαναφορά του νυχτερινού ωραρίου.

Επανέρχεται, από την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 και για κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό έως τη 01:30.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ ΑΕ, στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στη 01:30 και από τους τερματικούς σταθμούς:

Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στη 01:09

ΝΙΚΑΙΑ στη 01:11

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στη 01:14

ΕΛΛΗΝΙΚΟ στη 01:11

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ στις 23:32

ΝΙΚΑΙΑ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ στις 23:01

Οι χρονοαποστάσεις των δρομολογίων κατά την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας (00:20-01:30) διαμορφώνονται στα 15΄.

Την περίοδο του Πάσχα προγραμματίζεται να επανέλθει η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας και για το Τραμ.

