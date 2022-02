Αθλητικά

Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Αναβλήθηκε το Ουκρανία – Ισπανία

Η FIBA αποφάσισε την αναβολή του αγώνα, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης





Η FIBA αποφάσισε την αναβολή του αγώνα ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Ο αγώνας θα διεξαγόταν στο Κίεβο στις 27 Φεβρουαρίου, αλλά αναβλήθηκε χωρίς να επηρεάζει κανένα από τα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου, αλλά ούτε και την αναμέτρηση στην Ισπανία που θα γίνει κανονικά στις 24 Φεβρουαρίου.

Το παιχνίδι αναμένεται να γίνει κατά την διάρκεια του τρίτου παραθύρου των προκριματικών, είτε το καλοκαίρι.

Η κατάταξη στον όμιλο:

1. Ισπανία 2-0

2. Γεωργία 1-1

3. Ουκρανία 1-1

4. Βόρεια Μακεδονία 2-0

