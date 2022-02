Πολιτική

Τσίπρας: Οικονομική ασφυξία για τους αγρότες

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορεί σε επίκαιρη ερώτηση τον Πρωθυπουργό, για «απόπειρα εξαπάτησης των αγροτών με την ανακοίνωση μέτρων ανεπαρκών και κατώτερων των περιστάσεων»

Θέμα «οικονομικής ασφυξίας των αγροτών» φέρνει, με επίκαιρη ερώτησή του προς τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τον κ. Μητσοτάκη «να λάβει έστω και την τελευταία στιγμή συγκεκριμένα μέτρα».

Με την επίκαιρη ερώτησή του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη για «απόπειρα εξαπάτησης των αγροτών με την ανακοίνωση μέτρων ανεπαρκών και κατώτερων των περιστάσεων μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς κύματος ακρίβειας που πλήττει την πρωτογενή παραγωγή», ενώ η κυβέρνησή του «φρόντισε να πραγματοποιήσει τη χειρότερη και αδιαφανέστερη πληρωμή άμεσων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που έχει γίνει στα χρονικά».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας ρωτά τον πρωθυπουργό:

Γιατί δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα, τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών;

Σκοπεύει, έστω και τώρα, να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους, όπως την επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο για όλους ανεξαιρέτως τους αγρότες, καθώς και τη στοχευμένη επιδότηση των αγροτικών τιμολογίων ρεύματος με στόχο την αντιστάθμιση του υπέρογκου κόστους της ρήτρας προσαρμογής;

