Τι να κάνεις για να μη θες γλυκό μετά το φαγητό!

Η αλήθεια που θα αλλάξει την εμφάνισή σου!

Υπάρχει ένα νέο στοιχείο που αλλάζει τα πάντα στο μπλοκ της ευεξίας: η γλυκόζη ή το σάκχαρο στο αίμα. Έχει γίνει μια ολόκληρη διαφημιστική εκστρατεία για καλό σκοπό αφού μας διδάσκει πώς να λύνουμε τα προβλήματά μας από την αύξηση βάρους και την ακμή μέχρι τη στειρότητα και τις λιγούρες.

Η μόνη φορά που μπορεί να ακούσετε για το σάκχαρό σας είναι κατά τη διάρκεια της ετήσιας φυσικής σας κατάστασης με το γιατρό σας. Και εκτός αν έχετε διαβήτη, αυτό είναι μάλλον το τέλος.

Λοιπόν, τα πράγματα αλλάζουν! Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες μάς δείχνουν ότι όλοι πρέπει να νοιαζόμαστε για τα επίπεδα γλυκόζης μας καθώς το 80% των ατόμων που δεν έχουν διαβήτη βιώνουν απότομες αυξήσεις της γλυκόζης κάθε μέρα μετά το φαγητό. Η συνέπεια αυτών των αυξήσεων;

Μια αλυσιδωτή αντίδραση φλεγμονής, γήρανσης και απελευθέρωσης ινσουλίνης μέσα στο σώμα μας που οδηγεί σε συμπτώματα που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά: ρυτίδες, ακμή, λιγούρες, χρόνια κόπωση, αύξηση βάρους, αϋπνία, στειρότητα, εναλλαγές της διάθεσης… Σας φαίνεται γνωστό; Πάμε να τα μάθουμε όλα!

