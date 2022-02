Υγεία - Περιβάλλον

Εξωσωματική γονιμοποίηση: από το παρόν στο μέλλον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Ευάγγελος Μακράκης, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ.

Από τη γέννηση της Louise Brown, του πρώτου παιδιού από εξωσωματική γονιμοποίηση το 1978, οι εξελίξεις ήταν συνεχείς και εντυπωσιακές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη γέννηση παιδιών από κρυοσυντηρημένα έμβρυα (1982), τη μικρογονιμοποίηση (ICSI) όπου εισάγουμε ένα σπερματοζωάριο μέσα στο ωάριο εξασφαλίζοντας τη γονιμοποίηση σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών σπέρματος (1988), τη λήψη βιοψίας από τα έμβρυα για προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (1989), την καλλιέργεια των εμβρύων έως το στάδιο της βλαστοκύστης και την εφαρμογή της μεθόδου της υαλοποίησης για την κρυοσυντήρηση ωαρίων (1999) που άνοιξε το δρόμο για τη διατήρηση της γυναικείας γονιμότητας.

Σήμερα έχουμε καταφέρει να δώσουμε λύση στα περισσότερα προβλήματα γονιμότητας και έπεται συνέχεια. Κάποια από τα επιτεύγματα του παρόντος μας οδηγούν σε ένα ακόμα πιο ελπιδοφόρο μέλλον.

Οι τελευταίας τεχνολογίας επωαστές εμβρύων

Οι τελευταίας τεχνολογίας επωαστές εμβρύων επιτρέπουν την αδιατάρακτη ανάπτυξή τους στο εργαστήριο σε ένα απόλυτα σταθερό περιβάλλον, όπου η ιδανική θερμοκρασία ρυθμίζεται με ακρίβεια, ο αέρας καθαρίζεται μέσω HEPA/VOC φίλτρων και ο ενσωματωμένος μείκτης αερίων εξασφαλίζει τις κρίσιμες συγκεντρώσεις οξυγόνου.

Τα έμβρυα κάθε ζευγαριού βρίσκονται κλεισμένα στην αποκλειστικά δική τους θέση και έτσι μηδενίζονται τα χρονικά διαστήματα που το μικροπεριβάλλον τους διαταράσσεται από το άνοιγμα του επωαστή για τον έλεγχο άλλων εμβρύων. Επιπλέον, αυτοί οι επωαστές διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα που καταγράφει εικόνες των εμβρύων ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μάλιστα με πολλαπλά επίπεδα εστίασης (computer vision). Η ανάπτυξη κάθε εμβρύου μετατρέπεται σε βίντεο που η μελέτη του οδηγεί σε συμπεράσματα για την ποιότητά του. Εδώ εισέρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) που με ειδικό λογισμικό όπου έχουν καταχωρηθεί δεδομένα από εκατοντάδες χιλιάδες έμβρυα και με χρήση αλγορίθμων, γίνεται η πιο αξιόπιστη βαθμονόμηση κάθε εμβρύου, έτσι ώστε να μεταφερθεί στη γυναίκα το καλύτερο. Παράλληλα με την ανατροφοδότηση του συστήματος, η επιλογή συσχετίζεται και με την πιθανότητα επίτευξης κύησης. Πολλές μελέτες έχουν συνδέσει τη χρήση αυτών των εμβρυοσκοπίων με αύξηση των ποσοστών κύησης. Στη Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις χρησιμοποιούνται αυτοί οι τελειοποιημένοι επωαστές, ενώ η εμβρυολογική ομάδα μας έχει αναπτύξει σε συνεργασία με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια (Cambridge, Nottingham) ένα πρωτότυπο και καινοτόμο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που βελτιώνει τα αποτελέσματα.

Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (PGT) των εμβρύων

Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (PGT) των εμβρύων για χρωμοσωμικές διαταραχές γίνεται πλέον στο στάδιο της βλαστοκύστης με ανάλυση όλων των χρωμοσωμάτων. Έτσι, εφόσον εξασφαλισθεί η μεταφορά ενός «άρτιου» εμβρύου, τα ποσοστά εμφύτευσης εκσφενδονίζονται μέχρι και στο 80%, ακόμα και για γυναίκες προχωρημένης ηλικίας. Και δεν σταματάμε εδώ. Με την τεχνική του μη επεμβατικού PGT λαμβάνουμε αυτές τις πληροφορίες έμμεσα από κύτταρα που βρίσκονται στο καλλιεργητικό υγρό, αποφεύγοντας τον τραυματισμό από τη βιοψία. Η ομάδα μας πρωτοπορεί και σε αυτό τον τομέα εφαρμόζοντας τη μέθοδο με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Το μικρο- και μακρο- περιβάλλον του εμβρυολογικού εργαστηρίου

Η καθαρότητα του αέρα στο εργαστήριο συνδέεται άμεσα με τα ποσοστά επιτυχίας αφού τα έμβρυα είναι πολύ ευαίσθητα και δεν πρέπει να εκτίθενται σε οποιοδήποτε τοξικό ή παθογόνο παράγοντα. Έτσι, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι με το σύστημα Aire-IVF που έχουμε εγκαταστήσει στη Μονάδα μας (το μοναδικό στην Ευρώπη), τα ποσοστά επιτυχίας εκτινάσσονται κατά +14,9%.

Επίσης, συγκεκριμένοι δείκτες ποιοτικού ελέγχου καταγράφονται και αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί ακαριαία οποιοδήποτε πρόβλημα. Τέλος, με το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης και ταυτοποίησης RI Witness που χρησιμοποιούμε στη Μονάδα ωάρια, σπέρμα και έμβρυα ταυτοποιούνται και αντιστοιχίζονται ηλεκτρονικά με τα ζευγάρια από όπου προήλθαν και έτσι, είναι πρακτικά αδύνατον να γίνει λάθος σε οποιοδήποτε στάδιο.

Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν σε ένα λαμπρό άμεσο μέλλον, όπου όλο και περισσότερα ζευγάρια θα λύνουν αποτελεσματικά και γρήγορα τα προβλήματα υπογονιμότητας.

Ας δέσουμε, λοιπόν, τη ζώνη μας και ας απολαύσουμε την πτήση.

*Άρθρο του Ευάγγελου Μακράκη, Μαιευτήρα – Γυναικολόγου, Ειδικού στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Επιστημονικού Υπεύθυνου Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ.