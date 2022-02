Πολιτική

Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ρουμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένου συμβολισμού και ουσίας είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Βουκουρέστι, συνοδεία μεγάλου αριθμού υπουργών.

Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Ρουμανία πραγματοποιεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Βουκουρέστι σηματοδοτεί την ενίσχυση της ελληνικής οικονομικής και επιχειρηματικής παρουσίας στην περιοχή και της οικονομικής εξωστρέφειας, αλλά και την διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας σε μια σειρά από τομείς, όπως αυτός της Πολιτικής Προστασίας, για τον οποίο θα υπογραφεί χωριστή συμφωνία.

Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές περιοχές για την ελληνική οικονομική και επιχειρηματική δραστηριοποίηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρουμάνο ομόλογό του Νικολάε Τσιούκα θα υπογράψουν Κοινή Διακήρυξη για την προώθηση της οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους για την ενίσχυση των ελληνο-ρουμανικών σχέσεων.

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Βουκουρέστι με τον πρόεδρο της Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις και τον νέο πρωθυπουργό της χώρας Νικολάε Τσιούκα.

Εκτός από ζητήματα διεύρυνσης της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και του τουρισμού, τις συναντήσεις θα απασχολήσουν προφανώς οι τελευταίες ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουκρανία - ο πρωθυπουργός, άλλωστε, θα συμμετάσχει το απόγευμα της Τετάρτης στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ σε επίπεδο Κορυφής που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Στις συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη με την πολιτική ηγεσία της Ρουμανίας, θα συζητηθεί ακόμη η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Την επιθυμία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Ρουμανίας υποδεικνύει και το γεγονός ότι στην επίσκεψή του ο πρωθυπουργός θα συνοδεύεται από πέντε υπουργούς, τον υπουργό Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστα Φραγκογιάννη.

Οι υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους Ρουμάνους ομολόγους τους και να διερευνήσουν πεδία συνεργασίας.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης θα υπογράψει διμερή συμφωνία (Μνημόνιο Κατανόησης) με τον Ρουμάνο υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για τη διαχείριση κρίσεων Ραέντ Αραφάτ, για συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Οι δύο χώρες συνεργάζονται ήδη μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ενώ η συνδρομή της Ρουμανίας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα τον περασμένο Αύγουστο ήταν ουσιαστική τόσο σε δύναμη πυροσβεστών, όσο και σε πυροσβεστικά οχήματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ακόμα συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ελληνο-ρουμανικού Επιμελητηρίου και Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία.

Πριν την επιστροφή του στην Αθήνα ο πρωθυπουργός θα παρακαθήσει σε επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Ρουμάνος ομόλογός του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπακς: ο Τζεβόν Κάρτερ γίνεται συμπαίκτης του Giannis

“The 2Night Show” - Στικούδη σε Αρναούτογλου: είχα δύσκολο τοκετό, αλλά “είμαι μαχήτρια”

Ουκρανία - Τραμπ: ιδιοφυής ο Πούτιν, “αδύναμος” ο Μπάιντεν