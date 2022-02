Υγεία - Περιβάλλον

Έρευνα: Οι δουλειές του σπιτιού “θωρακίζουν” την καρδιά

Ο τρόπος της έρευνας και τα συμπεράσματα των επιστημόνων για το πως μειώνεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος όσων κάνουν δουλειές του νοικοκυριού.

Το γρήγορο περπάτημα ή το τρέξιμο δεν είναι οι μόνες δραστηριότητες που μειώνουν τους κινδύνους για την καρδιά ή τον εγκέφαλο. Οι γυναίκες που μετά τα 60 τους κάνουν δουλειές ρουτίνας του σπιτιού, όπως μαγείρεμα, πλύσιμο πιάτων, σκούπισμα, κηπουρική κ.α., έχουν σημαντικά μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη, η οποία μάλλον δεν θα ενθουσιάσει τις...φεμινίστριες.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ Στιβ Νγκουγιέν του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Journal of American Heart Association», μελέτησαν 5.416 γυναίκες 63 έως 97 ετών, οι οποίες δεν είχαν καρδιολογικά προβλήματα στην αρχή της έρευνας. Οι συμμετέχουσες φορούσαν μια συσκευή καταγραφής των κινήσεων τους. Στην πορεία της μελέτης 616 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρδιαγγειακή νόσο, 268 με νόσο της στεφανιαίας, 253 έπαθαν εγκεφαλικό και 331 πέθαναν από καρδιαγγειακά αίτια.

Διαπιστώθηκε ότι, σε σύγκριση με όσες αφιέρωναν λιγότερες από δύο ώρες τη μέρα στις καθημερινές δουλειές του σπιτιού, εκείνες που ασχολούνταν επί τουλάχιστον τέσσερις ώρες με το νοικοκυριό, είχαν 43% μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, 43% μικρότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, 30% μικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικού και - το σημαντικότερο - 62% μικρότερο κίνδυνο θανάτου καρδιαγγειακής αιτιολογίας.

«Η μελέτη δείχνει ότι όλες οι κινητικές δραστηριότητες μετράνε για την πρόληψη της νόσου. Η αφιέρωση περισσότερου χρόνου στις καθημερινές δραστηριότητες έχει ως αποτέλεσμα τον μικρότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο», δήλωσε ο Νγκουγιέν. Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου των γυναικών και των ανδρών άνω των 65 ετών.

