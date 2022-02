Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία - Ρωσία για Σαρτανά: οι Έλληνες σκοτώθηκαν από προβοκάτσια εθνικιστών

Τι υποστηρίζει η Μόσχα για την επίθεση που κόστισε την ζωή σε ομογενείς μας, μεταξύ των οποίων πολλοί άμαχοι. Τι αναφέρει ο απολογισμός του Υπ. Άμυνας της Ρωσίας για τις επιχειρήσεις επί ουκρανικού εδάφους το Σάββατο.

«Στις 26 Φεβρουαρίου από τις 16:00 έως τις 16:20 Ουκρανοί εθνικιστές από το τάγμα "Αζόφ" χτύπησαν με αεριωθούμενα συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων "Γκραντ" κατοικημένα τετράγωνα του χωριού Σαρτανά στα περίχωρα της Μαριούπολης και το σχολείο αρ. 8 της Μαριούπολης. Ως αποτέλεσμα υπάρχουν νεκροί μεταξύ των αμάχων και καταστροφές κατοικιών. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας προειδοποιούσε ότι από τους Ουκρανούς εθνικιστές προετοιμάζονταν παρόμοιες προβοκάτσιες», δήλωσε σήμερα, κατά τον ημερήσιο απολογισμό του, ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ίγκορ Κανασένκοφ, αναφερόμενος στον θάνατο 10 ομογενών μας το Σάββατο στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος στρατηγός υποστήριξε ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν καταφέρουν χτυπήματα εναντίον πόλεων και οικισμών, λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την προστασία της ζωής των αμάχων πολιτών», απορρίπτοντας έτσι κάθε κατηγορία κατά της Μόσχας για τους θανάτους των ομογενών μας, για τους οποίους συλλυπητήρια έστειλε και ο Γάλλος Πρόεδρος, γράφοντας μάλιστα το μήνυμα του στα ελληνικά.





Απολογισμός της Μόσχας για τις στρατωτικές επιχειρήσεις του Σαββάτου

Κατά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πραγματοποιήθηκε και χθες χτύπημα με όπλο υψηλής ακρίβειας και χρήση βαλλιστικού πυραύλου εναντίον στόχων της στρατιωτικής υποδομής της Ουκρανίας.

Αναλυτικά έχουν καταστραφεί 975 στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία. Μεταξύ αυτών 23 κέντρα διοίκησης και επικοινωνιών, 51 ραντάρ, 31 αντιαεροπορικά συστήματα S-300, Buk M-1, Osa, 36 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, 11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 2 τακτικοί πύραυλοι Tochka-U, 223 τεθωρακισμένα, 39 πολλαπλούς εκτοξευτήρες, 86 μονάδες πυροβολικού και 143 οχήματα και τεχνικά μέσα.

Ο υποστράτηγος Κονασένκοφ υποστήριξε ότι συνεχίζεται η «μαζική άρνηση των Ουκρανών στρατιωτικών να συνεχίσουν τις εχθροπραξίες» και αναφέρει ως τελευταίο παράδειγμα το 302ο αντιαεροπορικό Σύνταγμα στο Χάρκοβο, που είναι εξοπλισμένο με Buk M-1, το οποίο κατέθεσε τα όπλα και παραδόθηκε σύσσωμο. Οι 471 άνδρες του θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους μετά τις τυπικές διαδικασίες, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με τους Ρώσους στρατιωτικούς, κατά το τελευταίο 24ωρο οι δυνάμεις της διεθνώς μη αναγνωρισμένης αυτοαποκαλούμενης Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τους οικισμούς Νοβοαχτίρκα, Σμολιανίνοβο, Στανίτσνο-Λουγκάνσκοε, καθώς προωθήθηκαν κατά 52 χιλιόμετρα από τις αρχικές θέσεις τους.

Οι δυνάμεις της δεύτερης αναγνωρισμένης μόνο από τη Ρωσία Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ έχει προωθηθεί κατά 12 χιλιόμετρα από τις αρχικές της θέσεις, κινούμενες προς τον οικισμό Πετρόφσκοε, έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό τους Παβλόπολ και Πισεβίκ.

Ο επικεφαλής της τοπικής διοίκησης του Ντονιέτσκ Ντενίς Πουσίλιν είχε αποδώσει τη σχετική καθυστέρηση της προέλασης προς την κατεύθυνση της Μαριούπολης στο γεγονός ότι «οι κάτοικοί της είναι ουσιαστικά όμηροι των Ουκρανών εθνικιστών».

Πλήρως αποκλεισμένες από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είναι οι πόλεις Χερσώνα και Μπερντιάνσκ, ενώ ελέγχονται πλήρως οι πόλεις Γκενίτσεφσκ και ένα ακόμη αεροδρόμιο, στην Τσερνομπάεφκα έξω από τη Χερσώνα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

