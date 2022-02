Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συμφώνησε με την Ρωσία για διαπραγματεύσεις

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος φέρεται να συμφώνησε για διαπραγματεύσεις με την Ρωσία.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία πρόκειται να διαπραγματευτεί, σύμφωνα με πληροφορίες, με τη ρωσική πλευρά στο Γόμελ, όπως αναφέρθηκε στο Εθνικό Κέντρο Τύπου της Λευκορωσίας.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής της επίσημης ρωσικής αντιπροσωπείας των διαπραγματευτών και βοηθός του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Από την πλευρά της Ουκρανίας, δεν έχει υπάρξει ακόμη επιβεβαίωση, ούτε άρνηση της είδησης.



Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα, σε μήνυμά του στο δίκτυο Telegram, ότι μίλησε με τον ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, αφότου το Κίεβο απέρριψε τη διεξαγωγή συνομιλιών στο Μινσκ, κατηγορώντας το ότι επιτρέπει σε ρωσικά στρατεύματα να περνούν από την επικράτειά του.

Ο Ζελένσκι δεν είχε δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι δεν «άδραξε την ευκαιρία» των διαπραγματεύσεων, που θέλει να διεξαχθούν στη Λευκορωσία. «Η ρωσική αντιπροσωπεία βρίσκεται στην πόλη της Λευκορωσίας Γκόμελ και είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τους εκπροσώπους του Κιέβου. Εκείνοι, επιδεικνύοντας ασυνέχεια, δεν έχουν αδράξει αυτήν την ευκαιρία μέχρι τώρα», δήλωσε ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, ο Ναφτάλι Μπένετ «πρότεινε να μεσολαβήσει το Ισραήλ για την παύση των εχθροπραξιών». Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού ηγέτη ανέφερε σε ένα δελτίο τύπου ότι «οι δύο άνδρες συζήτησαν την κατάσταση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ισραήλ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την Παρασκευή από τον Μπένετ να αναλάβει τη διαμεσολάβηση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Νωρίτερα, σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, είχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες στο Μινσκ «θα μπορούσαν να ήταν δυνατές» εάν η Ρωσία δεν είχε επιτεθεί στην Ουκρανία από το έδαφος της Λευκορωσίας. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες σε άλλες χώρες που δεν δείχνουν επιθετικότητα προς τη χώρα του.

