Αθλητικά

Πόλεμος στην Ουκρανία – Μουντιάλ 2022: Χωρίς σημαία η Ρωσία στο Κατάρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι όροι που βάζει η FIFA στη ρωσική ομάδα, σε μία ύστατη προσπάθεια να μην «τιναχτεί» το Μουντιάλ στον «αέρα».

Σε μία ύστατη προσπάθεια να μην... τιναχτούν στον αέρα τα πλέι-οφ πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, η FIFA ανακοίνωσε ότι υποχρεώνει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ρωσίας να αγωνίζεται σε ουδέτερο έδαφος και με ουδέτερη σημαία, λόγω της εισβολής των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η διεθνής συνομοσπονδία ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η ανάρτηση της ρωσικής σημαίας και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, ενώ επιφυλάσσεται «για περαιτέρω κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης μίας πιθανής αποβολής από τις διοργανώσεις», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σε περίπου ένα μήνα, η Ρωσία επρόκειτο να υποδεχθεί την Πολωνία στα μπαράζ για πρόκριση στο Μουντιάλ του Κατάρ και, σε περίπτωση νίκης, στη συνέχεια θα φιλοξενούσε το νικητή του αγώνα μεταξύ της Σουηδίας και της Τσεχίας. Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των τριών αυτών χωρών έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι εθνικές ομάδες τους δεν πρόκειται να τεθούν αντιμέτωπες με τη Ρωσία, ούτε στο έδαφός της, ούτε σε ουδέτερο γήπεδο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Καταστράφηκε το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο

Κακοκαιρία “Μπιάνκα”: Που καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Κόρινθος: Πυροβολισμοί σε γήπεδο εν ώρα αγώνα (βίντεο)