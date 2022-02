Life

“The 2Night Show” με λαμπερούς καλεσμένους τη Δευτέρα (εικόνες)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται απόψε μοναδικούς καλεσμένους.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Μάρκο Λεζέ. O αγαπημένος ηθοποιός, με το αστείρευτο χιούμορ, μπορεί όπως λέει να «έκλεισε το μαγαζί» της υποκριτικής και να εμφανίζεται επιλεκτικά, όμως δηλώνει πλήρης με όσα έχει ζήσει και αισθάνεται ότι έχει φτάσει στην κορυφή. Μεταξύ άλλων, μοιράζεται με τον Γρηγόρη τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως έφηβος, όταν του αποκάλυψαν πως είναι υιοθετημένος, αλλά αναφέρεται και στην απόφασή του να τα παρατήσει όλα και να ζήσει στο Άγιο Όρος, μέχρι να βρει τον δρόμο του και να επιστρέψει στην οικογένειά του. Επίσης, περιγράφει ανέκδοτες ιστορίες γέλιου που βίωσε στα καμαρίνια, με μεγάλους πρωταγωνιστές του θεάτρου. Τέλος, μιλάει για τη συμμετοχή του στην ταινία «Ταξίδι στ’ Αστέρια», αλλά και για το συγγραφικό του «ταξίδι», μέσα από το πρώτο του βιβλίο με τίτλο « Η Μαρία των Αγγέλων».

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η Δανάη Παππά. Η νεαρή ηθοποιός, που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μέσα από τη σειρά «Σασμός», μιλάει για τον κόντρα ρόλο της Θοδώρας που αγάπησε από την πρώτη στιγμή, τον ιδιότροπο χαρακτήρα της ηρωίδας της και για τις σκηνές που τη δυσκόλεψαν περισσότερο. Στη σειρά, υπάρχει μέλλον στον γάμο της με τον Γιώργη; Η εγκυμοσύνη της θα φτιάξει τα πράγματα; Η όμορφη Δανάη περιγράφει, επίσης, πώς η αγάπη της για τον χορό και το Instagram στάθηκαν η αφορμή για την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση στη σειρά «Τατουάζ», δηλώνει πως θα ήθελε να παρουσιάσει ραδιοφωνική εκπομπή, ενώ δεν διστάζει να «αποκαλύψει» τη γλυκιά της πλευρά, μιλώντας για την όμορφη σχέση με τον σύντροφό της.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

