Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκκλήσεις από την έκτακτη Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Αντόνιο Γκουτέρες και οι εκπρόσωποι των χωρών του ΟΗΕ συνεδρίασαν εκτάκτως, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου στη διεθνή σκηνή: η Ρωσία υπεραμύνθηκε σήμερα της απόφασής της να εισβάλει στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της έκτακτης, κατεπείγουσας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τα 193 μέλη του οποίου πολλαπλασίασαν από την πλευρά τους τις εκκλήσεις τους για να σταματήσει αυτός ο «παράλογος» πόλεμος.

«Οι μάχες στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσουν» υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες. Οι μάχες «μαίνονται σε όλη τη χώρα, στον ουρανό, στην ξηρά και τη θάλασσα. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα. Φτάνει πια. Οι στρατιώτες πρέπει να επιστρέψουν στους στρατώνες τους», επέμεινε.

Ο γενικός γραμματέας έκανε έκκληση επίσης στους εμπλεκόμενους ηγέτες να επιλέξουν την ειρήνη. «Τώρα μιλούν τα όπλα, αλλά δεν είναι ποτέ πολύ αργά για να δεσμευτούμε σε διαπραγματεύσεις με καλή πίστη και να διευθετήσουμε ειρηνικά όλα τα ζητήματα», πρόσθεσε.

Από το βήμα, η Ουκρανία και η Ρωσία αντιπαρατέθηκαν για άλλη μια φορά με δριμύτητα, ενώ η Δανία κατήγγειλε μια «παράλογη» ρωσική επιχείρηση.

Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στον ΟΗΕ Σεργκέι Κισλίτσια, προειδοποίησε, με έντονη συναισθηματική φόρτιση, να μην καταστραφεί η χώρα του. «Αν δεν επιβιώσει η Ουκρανία, δεν θα επιβιώσει ο ΟΗΕ. Μην έχετε αυταπάτες. Τώρα, μπορούμε να σώσουμε την Ουκρανία, να σώσουμε τα Ηνωμένα Έθνη, να σώσουμε τη δημοκρατία και να υπερασπιστούμε τις αξίες τις οποίες πρεσβεύουμε», τόνισε.

Από την πλευρά του, ισχυριζόμενος για άλλη μια φορά ότι η Ρωσία δρα ευρισκόμενη σε «νόμιμη άμυνα», ο Ρώσος διπλωμάτης Βασίλι Νεμπένζια, αναφέρθηκε επί μακρόν στην περιοχή του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία. Μίλησε για τα «δεινά» του πληθυσμού εκεί, τις «προκλήσεις» και τα «παραμύθια» των Ουκρανών και τα «αντιρωσικά στερεότυπα» της Δύσης.

«Η Ρωσία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ροή προσφύγων», προερχόμενων από την ανατολική Ουκρανία, διαβεβαίωσε ο Ρώσος πρεσβευτής. Ο ΟΗΕ μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί σε κάποια μεταναστευτική κρίση στην περιοχή αυτήν.

Από την αρχή του πολέμου, η Δύση και ο ΟΗΕ κατηγορούν τη Ρωσία ότι παραβιάζει το άρθρο 2 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που προβλέπει ότι τα μέλη θα απέχουν από κάθε απειλή και δεν θα προσφεύγουν στη βία για να επιλύσουν μια κρίση.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει εδώ και 40 χρόνια, ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή, «προσευχή και διαλογισμό», με πρωτοβουλία του προέδρου της, του πρώην υπουργού Εξωτερικών των Μαλδίβων, Αμπντάλα Σαχίντ.

Η συνεδρίαση αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και αύριο, δεδομένου ότι περισσότεροι από 100 διπλωμάτες έχουν ζητήσει να μιλήσουν. Στο τέλος της θα τεθεί προς ψήφιση μια απόφαση που τιτλοφορείται «Η ένοπλη, απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας» και, με βάση το αρχικό προσχέδιό της, «καταδικάζει με τον εντονότερο τρόπο» την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η απόφαση είναι παρόμοια με το ψήφισμα που προωθούσαν οι ΗΠΑ και η Αλβανία (στο οποίο άσκησε βέτο η Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας) και ζητά την άμεση αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία και τον τερματισμό των μαχών. Οι συντάκτες της ελπίζουν ότι θα ψηφιστεί από περισσότερες από 100 χώρες. Στη Γενική Συνέλευση κανένα μέλος δεν έχει δικαίωμα βέτο.

