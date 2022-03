Καιρός

Καιρός: κρύο, πυκνές χιονοπτώσεις και καταιγίδες την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τοπικά έντονα θα είναι τα φαινόμενα. Έως ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πόσο θα πέσει ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Τετάρτη, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και κυρίως στη δυτική και νότια χώρα με σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία, στη δυτική και κεντρική Στερεά, στο νότιο Ιόνιο, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις νότιες Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τις πρωινές ώρες στα ημιορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς και βαθμιαία στα ημιορεινά της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία έως 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 08 με 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νησιωτική χώρα θα φτάσει έως 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και το βράδυ θα εξασθενήσουν λίγο. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 04 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ και την νύχτα έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 02 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στα νότια έως 7 με 8 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και το βράδυ θα εξασθενήσουν λίγο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στο ορεινά ημιορεινά και πιθανώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (300 μέτρα) τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, από το βράδυ έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -03 έως 09 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στο νότιο Ιόνιο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις, κατά τόπους πυκνές, θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα ημιορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα βόρειοι-βορειοδυτικοί στο Ιόνιο έως 6 με 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 4-6 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια με σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην νότια Πελοπόννησο και το πρωί στην Θεσσαλία και στην κεντρική Στερεά. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, τις πρωινές ώρες στα ημιορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς και βαθμιαία στα ημιορεινά της Πελοποννήσου. Από το απόγευμα και από τα βόρεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν λίγο. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από το μηδέν έως τους 10 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στις νότιες Κυκλάδες και στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης. Θα πνέουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων, 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία τοπικά 7-8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές, κυρίως στα νότια, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 5 με 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς, 6 με 8 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Πέμπτη

Για την Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι κατά τόπους αυξημένες, αρχικά στα ανατολικά και στα νότια και βαθμιαία και στα δυτικά, με ασθενείς τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και στην περιοχή των Δωδεκανήσων 7 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά. Θα φθάσει στα βόρεια τους 09 με 10 βαθμούς, στα κεντρικά τους 10 με 12 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους θα είναι ισχυρός στα βόρεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Εγκεφαλικά νεκρό αγοράκι που κατάπιε φασόλι

Καλαμάτα: σύλληψη για βιασμό 5χρονου από 31χρονο

Λιάγκας - Φιλιππίδης: το “ξεχασμένο” τηλεφώνημα πριν τις καταγγελίες (βίντεο)